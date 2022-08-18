"Курит в сторонке": развязная Азиза побила упустившую последний поезд хуторянку Ротару

Софию Ротару жестко раскритиковали и заявили, что ее карьера разваливается на глазах.

После начала спецоперации на Украине российский шоу-бизнес раскололся на "До" и "После". Многие звезды стали персонами нон-грата для российских поклонников, выразив свою критическую позицию по отношению к действиям российской армии. Кто-то уехал из России, а кому-то и вовсе запретили въезд на 50 лет, как например, певице Наргиз Закировой.

Журналист Денис Сорокин признался, что многих звезд поезд уже ушел, и вернуть свою карьеру на прежний уровень им уже никогда не удастся. В качестве примера он привел Наргиз и Софию Ротару. По его словам, исполнительница хита "Хуторянка" сейчас занимается "не пойми чем".

"Поезд Ротару и Наргиз ушел. Аллегрова, Пугачева и Азиза – это наше достояние. Ротару просто курит в сторонке, когда на сцене поет та же Азиза", – сказал медийщик.

Напомним, после начала спецоперации народная артистка СССР София Ротару поддержала Украину. Она долго хранила молчание, пытаясь увильнуть от прямого выражения своей позиции, но народ требовал мнения, и артистке пришлось сделать выбор. Она поздравила украинцев с днем государственности, дав понять, что болеет за Незалежную.