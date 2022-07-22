"Такая гадость!": развратница Аллегрова пристыдила взявшую в рот Азизу

Ирина Аллегрова выручила взбрыкнувшую Азизу и научила ее манерам.

Певица Азиза была на пике популярности в 90-е. Тогда ее композиции знали наизусть, а концерты собирали полные залы. Однажды Азиза должна была полететь выступать в Полтаву.

Неожиданно в последний момент певица вдруг передумала лететь на Украину. Причину такого решения она так и не раскрыла, но сильно подвела своего тогдашнего концертного директора Хизри Байтазиева.

Директор Азизы был поставлен буквально в тупик и решил срочно искать замену артистке, ведь иначе он потерял бы крупную сумму денег. Заказчики требовали с Байтазиева возмещения всех расходов на организацию мероприятия.

Маша Распутина и Филипп Киркоров отказались подменить Азизу, так как у них были расписаны эти даты. Тогда Байтазиев позвонил директору Аллегровой. Тогда она уже выступала с популярными хитами "Игрушка", "Мой ласковый и нежный зверь", "Как я соскучилась".

Артистка пошла навстречу директору Азизы. А о ней самой потом нелестно отозвалась в разговоре с коллегой, назвав странной артисткой. С тех пор Хизри до сих пор является концертным директором Ирины Аллегровой.

Несмотря на такую неприятную ситуацию, Азиза и Ирина Аллегрова дружили. Однажды Азиза жила с певицей и ее дочерью на съемной квартире в США. Аллегрова научила Азизу хорошим манерам, например, никогда не брать в рот.

"Ира всегда готовила дома и говорила: "Ни в коем случае не кушайте в кафе и ресторанах. Домашнее гораздо вкуснее. А еще она меня учила: "Азизка, никогда не кури. Это такая гадость!". Я ее совет запомнила на всю жизнь и никогда не курила", – рассказывала Азиза.

Между тем сама Аллегрова всегда была на сцене та еще развратница и никогда не изменяла своему имиджу шальной императрицы.