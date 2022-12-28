"Не могу надышаться": Стали известны последние слова 61-летнего Гальцева перед кончиной

Знаменитый юморист родился и вырос в Курганской области, а потом отправился покорять две столицы России – Москву и Петербург. Для постоянной жизни он выбрал место побольше, но о родине не забыл. Ведь именно там Юрий Гальцев провел последние дни 2022 года.
В Курган артист приехал неслучайно: своим землякам он решил представить себя в новом амплуа – писателя. Комик издал целый сборник детских стихов, которому дал имя "Папин борщ". Вот так незаметно он перекочевал в новый мир – поэзии для юного поколения.
Встреча с Юрием Гальцевым прошла вчера, и туда пришла целая толпа народа, желавшая увидеть "гордость Кургана", услышать сочиненные звездой строки и послушать песни под гитару. Там же оказались и местные журналисты, благодаря которым стали известны последние слова 61-летнего юмориста перед кончиной этого года.
Как передает URA.ru, одно из своих произведений он посвятил курганскому подъезду на улице Гоголя, где жил вместе с родителями. А во время встречи с горожанами заметил, что в своих стихах хотел показать, насколько прекрасен его родной край. Кстати, несколько трогательных слов в его адрес он озвучил в микрофон.
"Сегодня целый день надышаться не могу, потому что у нас в Санкт-Петербурге то минус, то плюс, то слякоть", – сказал Юрий Гальцев.