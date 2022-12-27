Толпа народа и цветы: Россия проводила Гальцева в последний путь

Юрий Гальцев тихо ушел в другой мир.

Знаменитый юморист родился в Курганской области, но настоящей славы и успеха добился, конечно, в столице, где покорил своим юмором сердца миллионов! Однако свою родину артист никогда не забывал: именно там Юрий Гальцев представил себя в новом амплуа.

Своим приездом в родные края он дал публике знать, что шутки и кривляния на сцене – это далеко не единственное, на что способен талантливый артист. Как передает издание URA.ru, в Кургане он презентовал свою книгу детских стихов, которую назвал "Папин борщ". Вот так вот тихо юморист ушел в новый мир – поэзии для подрастающего поколения!

Вчера Юрий Гальцев уже успел запечатлеть себя в родном городе на фоне места, где он встретится с поклонниками. Правда, кое-что его раздосадовало – отсутсвие афиши, что, конечно, могло сократить количество желающих увидеть кумира. Впрочем, зная сколько у комика фанатов, уж точно его встретит толпа народа и цветы в их руках.

Пока артист не рассказал о том, как прошла встреча, на которой он не только должен был презентовать книгу, но и петь песни под гитару со своим другом. Наверняка мероприятие уже подошло к концу, а Россия в лице собравшихся проводили юмориста в последний путь – путь поэта. Заключительный он для Юрия Гальцева, потому что до начала нового года он вряд ли успеет сделать еще что-нибудь грандиозное.