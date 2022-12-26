"Судьба": схоронившую дочь Захарову из "Кадетства" нашли с торчащими жилами в луже крови

Звезда сериала "Кадетство" Елена Захарова больше 10 лет назад пережила трагедию. Ее восьмимесячная дочь скончалась после болезни. Потеряв ребенка, актриса разошлась со своим мужем — пара не смогла пережить семейную трагедию. Схоронившая дочь актриса долго переживала, но черная полоса в конце концов закончилась.
Сейчас Елена Захарова сфокусирована на своей карьере. Сразу после новогодних праздников ее ждут гастроли — 10 января она выступит в моноспектакле под названием "Женская судьба в произведениях классиков". Ранее, спектакль уже игрался весной прошлого года.
Постеры с звездой "Кадетства" уже распространились по социальным сетям. Поклонники Елены Захаровой слегка шокированы постером — они нашли актрису с торчащими жилами на шее и выпирающими ключицами. Фон для афиши выбран в кроваво-красном оттенке, и кажется, будто Елена Захарова лежит в луже крови. Жуть!
Тем не менее, преданные поклонники все равно рады новому показу моноспектакля. В комментариях они доброжелательно высказались об актрисе и заявили, что с радостью посетят мероприятие. Талант Елены Захаровой всегда найдет своего зрителя!