"Удивительно вкусно": показавшая убийственную грудь жена Цекало раздвинула ноги

Те, кто раньше смеялся над фигурой и ростом шоумена Александра Цекало, а не только над его шутками, теперь вынужден кусать кулаки и тайком подсматривать за прелестями его жены Дарины Эрвин, которыми она охотно делится в своем блоге. А посмотреть там действительно есть на что!
Молодая жена Цекало словно Царевна Лебедь творит волшебство: нажатием пальца на кнопку "Опубликовать" может заставить толпу мужиков увлажниться, а женщин – захотеть овладеть искусством обнаженных автопортретов. Каждый ее пост – будто перепись мужчин, каждая фотография – будто шкатулка, коллекционирующая комплименты и эмодзи в виде "баклажана". И градус напряжения жена Александра Цекало сбавлять даже не собирается..
Вчера она опубликовала новую пикантную фотографию: художница позирует на фоне законченной работы, на которой изображена обнаженная натурщица. Героине своей картины Эрвин раздвинула ноги и усадила ту на пол, создав отсылку к ленивой Сидхасане или Сукхасане.
Но главной вишенкой на торте стала, разумеется, сама Дарина. На снимке она стоит вполоборота, благодаря чему в вырезе фартука, надетого, разумеется, на голове тело, видна пышущая возбуждением грудь девушки. Распущенные волосы, черные как смоль, дополняют картину. А тем временем показавшая убийственную грудь жена Александра Цекало смотрит на свою работу, явно думая о том, как бы сделать ее еще идеальнее...