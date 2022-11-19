Обтеклись: Оголившая грудь молодая жена Цекало увлажнила разом толпу мужиков

Александр Цекало, вступивший в 2019 году в брак с проживаюшей в Америке Дариной Эрвин, вскоре укатил на заморские берега. Он, как завороженный, отправился вслед за любимой, манимый длинными шелковистыми волосами и притягательными, аппетитными округлостями.
Впрочем, давайте начистоту: каждый мужчина, кто видел Дарину Эрвин, отправился бы за ней туда, куда она его позовет. И сработало бы это не только с теми, кто сталкивался с ней вживую: достаточно лишь посмотреть ее фотографии в личном блоге.
За примером ходить далеко не надо: накануне молодая жена Цекало выложила несколько свежих фотографий с берега Атлантического океана. Гуляющая по песку Дарина Эрвин светится от счастья, демонстрируя поистине голливудскую улыбку. Ноги девушки целомудренно прикрыты длинной юбкой, но, вот незадача, с плеча ее предательски соскользнула рубашка, оголившая пышную грудь, еле втиснутую в желтый лиф купальника. Именно этот момент и подловил на снимке фотограф красотки.
В комментариях собралась перепись сильной половина человечества всех национальностей и возрастов. Толпа мужиков, впав в экстаз, стала наперебой расхваливать молодую брюнетку. Они буквально обтеклись слюнями и, утирая их, начали выплескивать из себя эмоции при помощи комментариев.
"Девушка моей мечты", "Подарю тебе всего себя", "Восхитительное тело", "Дыхание захватывает", – закатывали глаза комментаторы, рты которых увлажнила Дарина Эрвин.