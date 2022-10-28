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Шоу-бизнес
"Возбужденно, грустно и сексуально": между ног жены Цекало пристроился волосатый самец

"Возбужденно, грустно и сексуально": между ног жены Цекало пристроился волосатый самец

Социальные сети жены Александра Цекало не дают покоя поклонникам.
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Новая жена Александра Цекало художника Дарина Эрвин стала уже четвертой спутницей шоумена. Вместе пара с 2018 года, брак зарегистрирован уже в 2019 в США. Ради нее продюсер расстался с бывшей женой, с которой прожил десять лет и родил двоих детей.

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Дарине 31 год, это в два раза меньше, чем самому Цекало. Она занимается искусством, называет себя начинающей актрисой и художницей. Именно своими работами девушка и шокирует новых поклонников. Жена Александра Цекало любит изображать обнаженные тела, уделяя особое внимание гениталиям.

Не стесняется Дарина и своего тела. Она легко выкладывает откровенные фотографии в социальных сетях. Но на днях в блоге появился и новый персонаж — волосатый самец. Между ног жены Цекало пристроился маленький песик светло-коричневого окраса.

Скорее всего, этот пушистый питомец помогает жене Александра Цекало успокоиться и расслабиться. Дарина рассказала, что по астрологической карте в момент рождения ее Венера находилась в Скорпионе. Такие люди очень напряжены, и остро реагируют на обычные события.

"Венера в Скорпионе — вот почему ты чувствуешь себя возбужденно, грустно и сексуально", — поделилась жена Цекало.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Александр Цекало. Фото: Комсомольская правда/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 28 октября 2022, 11:58 Источник: Социальные сети • Требует проверки
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