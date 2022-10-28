"Возбужденно, грустно и сексуально": между ног жены Цекало пристроился волосатый самец

Новая жена Александра Цекало художника Дарина Эрвин стала уже четвертой спутницей шоумена. Вместе пара с 2018 года, брак зарегистрирован уже в 2019 в США. Ради нее продюсер расстался с бывшей женой, с которой прожил десять лет и родил двоих детей.
Дарине 31 год, это в два раза меньше, чем самому Цекало. Она занимается искусством, называет себя начинающей актрисой и художницей. Именно своими работами девушка и шокирует новых поклонников. Жена Александра Цекало любит изображать обнаженные тела, уделяя особое внимание гениталиям.
Не стесняется Дарина и своего тела. Она легко выкладывает откровенные фотографии в социальных сетях. Но на днях в блоге появился и новый персонаж — волосатый самец. Между ног жены Цекало пристроился маленький песик светло-коричневого окраса.
Скорее всего, этот пушистый питомец помогает жене Александра Цекало успокоиться и расслабиться. Дарина рассказала, что по астрологической карте в момент рождения ее Венера находилась в Скорпионе. Такие люди очень напряжены, и остро реагируют на обычные события.
"Венера в Скорпионе — вот почему ты чувствуешь себя возбужденно, грустно и сексуально", — поделилась жена Цекало.