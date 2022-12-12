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Шоу-бизнес
"Критическая черта": дочь вышедшей из больницы Алферовой уже наметила похороны

"Критическая черта": дочь вышедшей из больницы Алферовой уже наметила похороны

Дочь Ирины Алферовой откровенно рассказала о предстоящей гибели.
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Народной артистке РФ уже за 70 – довольно почетный возраст, в котором она еще умудряется работать! Правда, в прошлом году некоторые ее творческие планы перечеркнула болезнь: актрису госпитализировали после заражения коронавирусом. Вся страна переживала за состояние Ирины Алферовой, но, к счастью, все обошлось, и ее выписали из больницы целой и невредимой.

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Так что, звезда театра и кино с поправленным здоровьем продолжает трудиться – вот такая она неугомонная! Похожими на артистку выросли и ее дети. Например, дочь Ксения, хотя и пошла по стопам матери, занимается и важными общественными делами и благотворительностью.

Вчера наследница Ирины Алферовой решила порассуждать о русском языке, похороны которого она своим комментарием, можно сказать, уже наметила. 48-летняя звезда заметила, что речь современных россиян, молодых людей в особенности, стала бедной – и все из-за обилия англицизмов и нецензурной лексики

"Некая очень опасная и критическая черта перейдена. Мы теряем наш язык, а значит душу, а значит мы в скором времени мы перестанем существовать, как народ!" – с тревогой написала в своем блоге звезда.

Поклонники Ксении с ней согласились: в комментариях к посту дочери прославленной актрисы Ирины Алферовой кто-то написал, что русский язык нужно срочно спасать!

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Ирина Алферова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 12 декабря 2022, 10:40 Источник: Телеграм-канал Ксении Алферовой ✓ Надежный источник
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