"Он безумный": Алферова высказалась о беспардонно вышвырнутом из родного дома Райхельгаузе

В столичном театре "Школа современной пьесы" состоялась презентация театрального салона Вероники Вяткиной "Сцена 23". Среди его проектов – спектакль "Мегалополос Олос" с Ириной Алферовой. Но актриса решила поговорит не только об этом.

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