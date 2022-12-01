Зрители ее обожали, а она сбежала в США: куда пропала известная актриса Лариса Еремина

Артистка уже много лет живет в другой стране.

Лариса Еремина блистала на советских экранах в 70-е годы. Она подарила зрителям Софочку из комедии "Не может быть!", Варвару из "Трактира на Пятницкой" и других ярких героинь. Многие пророчили актрисе блестящую карьеру в отечественном кино, но на пике славы все неожиданно закончилось. Звезда навсегда уехала в Америку и пропала из поля зрения поклонников.

Лариса Еремина появилась на свет в 1950 году и росла творческим ребенком. В детстве будущая артистка посещала театральную студию, а после окончания школы решила связать жизнь с актерством и уехала покорять Москву.

В 1972 году Еремина окончила Школу-студию МХАТ и начала выходить на сцену театра им. Маяковского. А вскоре ее звезда загорелась и в кино. В 1973-м актриса снялась в эпизоде фильма "Иван Васильевич меняет профессию", затем сыграла в картине "Огненный берег", а после получила главную роль в ленте "Поцелуй Чаниты".

Лариса Еремина блестяще справлялась с разноплановыми ролями и несколько лет радовала поклонников новыми работами. Казалось, что молодая актриса подарит публике еще много ярких образов, но она выбрала другой путь. В конце 70-х, имея популярность и массу предложений, Еремина вдруг перестала сниматься и сбежала в США.

Вокруг исчезновения артистки ходили самые разные слухи. Сплетники говорили, якобы она вышла за Бориса Буряце и уехала, когда тот попал в тюрьму. Однако слухи не имели ничего общего с реальностью. На самом деле супругом звезды стал скрипач Григорий Уэйн. Именно за ним она перебралась сначала в Нью-Йорк, а затем в Лос-Анджелес. В браке у пары родились двое детей: сын Алан и дочь Мэри Энн.

В отличие от многих других эмигрировавших актрис, Ларисе Ереминой удалось добиться успеха на чужбине. Она продолжила сниматься в кино и играть на сцене. Кроме того, артистка стала ведущей на одном из русскоязычных телеканалов, начала преподавать в актерских школах, а потом и вовсе открыла собственную.

Сейчас Ларисе Ереминой 72 года. Актриса по-прежнему живет в США, где выросли ее дети, и признается, что для нее нет ничего дороже семьи. Однако звезда не скрывает, что всегда скучала по родине и даже своих наследников воспитала на русской культуре.