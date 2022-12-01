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Шоу-бизнес
"Плохое в нашей жизни все прибавляется": 71-летняя Алферова о третьем муже и безбожном вранье

"Плохое в нашей жизни все прибавляется": 71-летняя Алферова о третьем муже и безбожном вранье

В столичном театре "Школа современной пьесы" состоялась презентация театрального салона Вероники Вяткиной "Сцена 23". Среди его проектов – спектакль "Мегалополос Олос" с Ириной Алферовой. Правда, как призналась актриса, ее мужу в современном театре многое не нравится.
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"Я всю жизнь борюсь за хорошие пьесы, а режиссеры меня посылают в сказки, – вздыхает Алферова. – Вообще я уже много лет читаю пьесы и пока вижу, что везде сплошная коммуналка. И пока единственное, что за 30 лет мне понравилось – "Мегалополос Олос". Эта пьеса настолько хорошо написана, что я даже мужу ее подсунула! А он стал причитать: "Это классика!"

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Муж звезды театра и кино – актер Сергей Мартынов, с которым Ирина Ивановна познакомилась на съемках фильма "Звезда шерифа". Он был дважды женат, от предыдущих жен у него двое взрослых детей. А для Алферовой в 1995 году он стал третьим супругом.

У избранника идеальный слух. "У меня муж очень музыкальный, – хвастается Алферова. – Он тонко слышит, даже когда в оркестре кто-то фальшивит, поэтому даже часто отказывается ходить на какие-то музыкальный спектакли. "Нет, я не могу, так врут, так врут!" – сокрушается супруг".

Что же касается сути современного театра, то актриса убеждена: надо стараться видеть как много больше хорошего вокруг. "А плохого в нашей жизни так много! И оно все прибавляется! – сокращается Народная артистка России. – Поэтому очень важно, чтобы с пьесы был какой-то выход. Искусств должно поднимать!"

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 1 декабря 2022, 10:00 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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