"Плохое в нашей жизни все прибавляется": 71-летняя Алферова о третьем муже и безбожном вранье

В столичном театре "Школа современной пьесы" состоялась презентация театрального салона Вероники Вяткиной "Сцена 23". Среди его проектов – спектакль "Мегалополос Олос" с Ириной Алферовой. Правда, как призналась актриса, ее мужу в современном театре многое не нравится.



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