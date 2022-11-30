"Обидно, конечно": что погубило ушедшего в другой мир Николая Дроздова

Что уж говорить, во время празднования юбилея ведущего "В мире животных" Лариса Долина сказала, что он буквально ушел в другой мир, назвав Николая Дроздова "небожителем".
Если отношение звезд отечественного шоу-бизнеса к зоологу не изменилось, то некоторые простые россияне, как оказалось, поменяли мнение о нем из-за одного случая. В комментариях к одному из материалов "Дни.ру" пользователи стали рассказывать, чем им запомнился артист. И, как оказалось, не все хранят в своей памяти о нем только хорошее.
Что же погубило авторитет Николая Дроздова? Как оказалось, всему виной его участие в рекламе услуг, которые не у всех вызывают доверие.
"В последнее время я перестал его уважать из-за рекламы, где он дурит людей", – поделился кто-то, имея в виду его сотрудничество с банком.
Ну, а другие пользователи встали на защиту своего кумира, отметив, во-первых, что банки ничем "незаконным" не занимаются, так что, поводов отворачиваться от ведущего "В мире животных" нет. А во-вторых, народ посчитал, что сейчас уже довольно старый зоолог хватается за любую работу, чтобы прокормить своих родственников.
"На его шее вся семья... Актеры и худруки театров проплачиваются рекламодателями, куда с большим достатком, а он трудяга. Тянет семью. Обидно конечно, он молодец", – высказались защитники Николая Дроздова.