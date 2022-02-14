"Предложил руку и сердце": Николай Дроздов заговорил о третьей свадьбе на старости лет

Ведущий программы "В мире животных" больше 20 лет был холостяком, а после случайно встретил свою вторую жену – в лифте. С тех пор возлюбленные неразлучны, и живут в браке уже более 40 лет.
Однако, как оказалось, была в жизни знаменитого телеведущего женщина, к которой он питал теплые чувства и даже думал о третьем браке. Речь идет об актрисе Зинаиде Кириенко, которая на днях ушла из жизни. Почтить память артистки Дроздов решил, вспомнив их первую встречу и чувства, которые к ней тогда испытал.
Ведущий программы "В мире животных" увидел кинозвезду на мероприятии, где она исполняла военные песни. Несмотря на жуткий холод, актриса предстала перед публикой без верхней одежды и даже не подавала виду, что ей зябко. Отвага на тот момент 88-летней Зинаиды Михайловны поразила Николая Николаевича, а ее красота – покорила. Тогда-то Дроздов и задумался о том, что с легкостью мог бы быть счастлив с ней в браке, если бы не уже имеющийся штамп в паспорте. Он поспешил поделиться своими мыслями с товарищем, от которого получил ответ:
"Николай Николаевич, — сказал мне мой друг, — я бы тоже предложил этой прекрасной женщине руку и сердце", — поделился воспоминаниями знаменитый телеведущий.
Напомним, накануне смерти Зинаида Кириенко попала в больницу с геморрагическим инсультом. Кроме того, тест на коронавирус оказался положительным, что усложняло состояние артистки.