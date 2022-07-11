Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Выбравшаяся из Израиля Пугачева лишилась пятикомнатной квартиры в Москве за 150 миллионов
"Много лет никого не узнавала": Объявлено об уходе живущей как овощ Тереховой
Не находит себе места: Несчастный Шепелев взвыл из-за потери ребенка
"Насиловали как проститутку": На втоптанной в грязь беглянке Хаматовой живого места не осталось
партнеры
Понедельник
11 июля
Лента новостей
20:34
Сделано заявление об аресте квартиры поливающего Россию грязью Галкина
20:31
Во Владивостоке произошла тройная авария
20:22
Плюнувший на похороны матери Солнцев объявил войну своему брату
19:34
"Резко стало плохо": народ бьет тревогу из-за состояния 85-летнего Дроздова
19:21
Суперфуд из Южной Америки: недооцененная польза киноа для здоровья и стройности
18:58
"Дерьмо невозможно измерить": отец неожиданно объявившегося Урганта взвыл от возмущения
18:16
"Чтоб уже полумертвая была": любитель дам постарше Шаляпин заговорил об интиме с 92-летней бабкой
17:50
"Драться и обижать друг друга": Хилькевич заикнулась о проблемах в семье
17:17
Неожиданно: 51-летняя Кудрявцева пошла на отчаянный шаг
17:03
Миллионы за землю: названа стоимость семейного захоронения Пугачевой на Кузьминском кладбище
17:03
Покинул Россию: пропавший с телеэкранов Светлаков неожиданно вышел на связь
16:59
Скрывал возраст и фамилию: Серова вывели на чистую воду
16:12
10 лет тюрьмы: Спрятавшая наркотики Кэмерон Диаз по уши вляпалась
16:00
"Интимные снимки": страдающая от Чумакова Ковальчук пожаловалась на шантаж
15:50
Во сколько лет дают ипотеку в банке?
15:41
"Не ем две недели": рухнувшая от смертельной болезни Савичева пошла ко дну
15:25
"Мучается": Упавшая в ноги Маликову жена дошла до ручки
15:02
"Операция": Разбитого старостью Лепса задергали до полусмерти
14:52
"На уколах": Добитая разводом Собчак взмолилась о помощи
14:27
"Аж тошнит": окрещенного бездарем Киркорова растоптали как коровью лепешку
14:23
Запад призвали к военному вмешательству в происходящее на Украине
14:13
"Ну даешь!": Дочь Урганта с закатившимися глазами развалилась в клоаке
14:04
"Позорище": Кравец поражена издевательствам над немощным и ничего не соображающим Зайцевым
13:42
Обман "Столото" или черный пиар против лотерейного гиганта?
13:20
Вот и все: разбитая раком Заворотнюк ушла сегодня ночью
13:00
Как неживая: почерневшая Ходченкова тает на глазах
12:36
Беда откуда не ждали: в Сочи официально запретили купаться в море
12:35
Наркотики и проститутки: одиозный сын Байдена угодил в новый скандал
12:29
Дочь знаменитого юмориста, родила мужу 5 детей: что известно об эстонской жене Соловьева
12:25
"Люблю этого парня": Горячий юнец пристроился сзади к перекошенной от экстаза Долиной
12:15
Накрыло с головой: момент схода лавины на человека попал на видео
11:31
"Очень эротичное фото": поднявший спелый конец Бурунов дал в рот облизнувшейся Семенович
11:19
Экс-президент Польши призвал "расчленить" Россию
11:16
"Жанна перевернулась в гробу": вечер памяти Фриске обернулся грязным скандалом и проклятиями
11:09
"Умерла": Поклонники бежавшей из России Айзы рыдают в трауре
10:46
Нетребко избавляется от элитного жилья: Приходится затянуть поясок
10:33
Полицейские разоблачили нелегальных мигрантов в Реутове
10:30
Ложь все более очевидна: американцы перестают верить свалившему все проблемы на Путина Байдену
10:20
Овощ вместо мужчины: жена сгорающего от рака Юдашкина объявила о срочном сборе
10:19
Впервые стала мамой: 35-летнюю Шарапову поздравляют с прибавлением
10:18
"Пионер" продает проект ТПУ за 6 млрд
09:43
"Офигенная рыба!": на Дальнем Востоке мужики выловили крупных нерп
09:38
Оперная дива Хибла Герзмава рассказала о судьбе единственного сына
09:27
"У меня будет ребенок!": 46-летняя Канделаки поделилась радостью
09:25
"Наша любимая поза": Ласкающая грудь пальцами Кабаева слилась с любимым на камеру
09:13
"Должно следовать наказание": Милану Тюльпанову шокировало дерзкое нападение
09:09
Миллиардер стал бездомным и поселился в складном контейнере: гениальный шаг Илона Маска
08:44
"Кровь": Стало известно об уходе Леонида Агутина
08:40
"Тепловой удар": вывалившийся на сцену Ургант захлебнулся в собственной желчи
08:36
"Бандеровская дрянь": изнасилованная Аманти плюнула в бесстыжие глаза пустобреха Гордона
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"До чего докатились!": Оголившаяся Максакова довела народ до исступления
"Дорогущие врачи": нуждавшаяся в помощи Заворотнюк отказалась от операции
Предприниматель Пригожин осудил Смольный за замену "Ленинграда" на "Би-2" на матче за Суперкубок РФ
Отпуск на краю земли: как попасть в сказку на территории России
"Проскурякова рога наставит": Сбежавший от жены Николаев был найден в неожиданном месте
Убежавший к молодухе Петросян пожалел о разводе со Степаненко: Была не только партнершей
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Резко стало плохо": народ бьет тревогу из-за состояния 85-летнего Дроздова

"Резко стало плохо": народ бьет тревогу из-за состояния 85-летнего Дроздова

Поклонников Николая Дроздова потрясла неприятная новость.
прочитано 266 раз

Сегодня на съемках одного из подкастов всегда бодрому телеведущему неожиданно стало плохо, и он потерял сознание. Первой тревогу в Сети из-за состояния Николая Дроздова забила Ксения Собчак. Информацией она поделилась в своем телеграм-канале "Кровавая барыня".

ПО ТЕМЕ

85-летний Николай Дроздов ушел на небеса

"Предложил руку и сердце": Николай Дроздов заговорил о третьей свадьбе на старости лет

 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

"Источники в экстренных службах говорят, что ему резко стало плохо и он отключился," – рассказала взволнованная журналистка.

По информации Собчак, на место съемок вызвали неотложку, а Николай Николаевич вскоре пришел в себя. К счастью, все плохое обошлось. Но вслед за журналисткой тревогу из-за состояния мужчины забили и многочисленные поклонники Дроздова. Причины резкого ухудшения состояния телеведущего не называются. Народ предполагает, что это возраст мужчины дает себя знать. Кроме того, в Москве стоит сильная жара – возможно, погодные условия тоже сыграли свою роль.

Напомним, что Николаю Дроздову только недавно исполнилось 85 лет. Юбилей всенародно любимый ученый отпраздновал 20 июня. В этом почтенном возрасте зоолог кажется все таким же бодрым и полным сил. Николай Николаевич продолжает участвовать в съемках и все так же увлекательно умеет рассказать своим зрителям о мире животных. А не так давно Николай Дроздов и вовсе заговорил о третьей свадьбе на старости лет.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Николай Дроздов. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 11 июля 2022, 19:34 Источник: Телеграм, "Кровавая барыня" • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Николай Дроздов и его твари

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Всплыли фото побитого Галкина: Жуть какая

Народ ахнул
Шоу-бизнес

"Бандеровская дрянь": изнасилованная Аманти плюнула в бесстыжие глаза пустобреха Гордона

Какая гадость!

Шоу-бизнес

"У меня будет ребенок!": 46-летняя Канделаки поделилась радостью

Ведущая шокировала фанатов
Шоу-бизнес

Вот и все: разбитая раком Заворотнюк ушла сегодня ночью

Она успела попрощаться

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 11 по 17 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 4 по 10 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 27 июня по 3 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 20 по 26 июня 2022 года

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1272 человека
В России отменили все антиковидные ограничения
В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 1282 человека
В России за сутки с коронавирусом госпитализирован 2281 человек

Спорт

Впервые стала мамой: 35-летнюю Шарапову поздравляют с прибавлением
"Сумасшедшая любовь": Гладилин раскрыл правду о карьере в "Спартаке"
"Все переживают": Тутберидзе заподозрили в намерении примкнуть к американцам
Умер заслуженный мастер спорта СССР

Регионы

Беда откуда не ждали: в Сочи официально запретили купаться в море
Полицейские разоблачили нелегальных мигрантов в Реутове
В Рузском округе ликвидировали нарколабораторию
В Подмосковье строители обнаружили мину
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+