"Резко стало плохо": народ бьет тревогу из-за состояния 85-летнего Дроздова

Поклонников Николая Дроздова потрясла неприятная новость.

Сегодня на съемках одного из подкастов всегда бодрому телеведущему неожиданно стало плохо, и он потерял сознание. Первой тревогу в Сети из-за состояния Николая Дроздова забила Ксения Собчак. Информацией она поделилась в своем телеграм-канале "Кровавая барыня".

"Источники в экстренных службах говорят, что ему резко стало плохо и он отключился," – рассказала взволнованная журналистка.

По информации Собчак, на место съемок вызвали неотложку, а Николай Николаевич вскоре пришел в себя. К счастью, все плохое обошлось. Но вслед за журналисткой тревогу из-за состояния мужчины забили и многочисленные поклонники Дроздова. Причины резкого ухудшения состояния телеведущего не называются. Народ предполагает, что это возраст мужчины дает себя знать. Кроме того, в Москве стоит сильная жара – возможно, погодные условия тоже сыграли свою роль.

Напомним, что Николаю Дроздову только недавно исполнилось 85 лет. Юбилей всенародно любимый ученый отпраздновал 20 июня. В этом почтенном возрасте зоолог кажется все таким же бодрым и полным сил. Николай Николаевич продолжает участвовать в съемках и все так же увлекательно умеет рассказать своим зрителям о мире животных. А не так давно Николай Дроздов и вовсе заговорил о третьей свадьбе на старости лет.