"Похороны": актер Адабашьян рассказал о смерти жены

Актер Александр Адабашьян стал новым гостем программы "Жизнь и судьба" с Борисом Корчевниковым.

77-летний актер и драматург Александр Адабашьян прославился сотрудничеством с режиссером Никитой Михалковым. Особенно яркими стали работы в фильмах "Свой среди чужих, чужой среди своих" и "Раба любви". Интересно, что именно во время съемок "Рабы любви" Александр познакомился с Мариной Лебешевой, ставшей впоследствии его первой женой.

Актрисы не стало через три года после свадьбы. Причиной послужила серьезная болезнь, которую не смогли вовремя диагностировать. О подробностях смерти жены он рассказал Борису Корчевникову на программе "Жизнь и судьба".

"Поначалу считалось, что у Марины был сепсис, а потом оказалось, что во всем виновата какая-то системная болезнь крови. Это выяснилось только после смерти жены. Началась вся эта эпопея — похороны и прочее", — с грустью вспоминает Александр Артемович.

К счастью, спустя время мужчина встретил другую женщину, которая стала его супругой на долгие десятилетия. Вместе Александр Адабашьян и Екатерина Шадрина воспитали двоих детей, а теперь помогают заботиться о семерых внуках.