"Без трусов": Оголившаяся Боня сняла свой дряхлый пирожок на камеру

Виктория Боня случайно засветила свое интимное место.

Вчера у экс-участницы "Дома-2" был важный день: она отметила свой день рождения. Звезде исполнилось 43 года. И этот факт, на самом деле, много кого удивил. Некоторые поклонники Виктории Бони просто не поверили, что ей стукнуло столько лет, ведь выглядит она гораздо моложе.

Впрочем, хейтеры в этот день тоже не дремали. В своем микроблоге теледива опубликовала пару снимков, сделанных в праздник, а злые языки не смогли не упрекнуть ее в том, что она уже далеко не молодая девчонка, какой была во времена скандальной телестройки, сделавшей ее знаменитой. "Старье", – грубо отметили под постом. А кто-то даже назвал звезду "милфой" – женщиной в годах, которой не хватает мужского внимания.

Но, кажется, Викторию Боню не сильно волнует то, что хейтеры буквально признали ее дряхлой. В день рождения у нее был грандиозный план – пробежать свой первый полумарафон, чем она очень гордилась. Поэтому на праздничном снимке она предстала без макияжа и в спортивной форме, оголяющей ее живот, а еще открывающей взор на кое-что довольно интимное.

Дело в том, что лосины уж слишком сильно обтянули ее ноги и, как отметили пользователи, "пирожок", который она сняла на камеру. Некоторые поклонники решили, что теледива предпочла не надевать белью под спортивную амуницию.

"Все приблизили. Красивый пирожок. У вас пирожок раздвоился. Без трусов удобнее", – написали в комментариях под снимками Виктории Бони пользователи.