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Шоу-бизнес
"Родилась": выскочившая босиком Боня приласкала своего ангелочка

"Родилась": выскочившая босиком Боня приласкала своего ангелочка

Звезда шоу "Дом-2", где одинокие сердца ищут друг друга, Виктория Боня не иначе как поцелована Богом.
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Звездная брюнетка выбилась на арену шоу-бизнеса с трудом. Как минимум, ей пришлось бросить родню и уехать в столицу из Краснокаменска Читинской области. Юность в провинции Виктория Боня провела несладкую, красотку дважды пытались изнасиловать. Экс-участница "Дома-2" помнит, как выскочила босиком из логова преступника и побежала по земле без оглядки.

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Виктория Анатольевна Боня

Виктория Анатольевна Боня модель, телеведущая

Между тем судьба уготовила звезде большое счастье не за какие-то заслуги, а по факту рождения. Нумеролог Фарида Красавкина в беседе с "Дни.ру" сообщила, что в программе теледивы имеются три семерки — редкий знак удачи.

"Виктория родилась с мощным заложенным творческим потенциалом. Она очень харизматичная, общительная. В ней заложен талант оратора, учителя, наставника, преподавателя... Она по своей натуре лидер", — такой Боня из "Дома-2" показалась эксперту по числам.

Нумеролог Фарида Красавкина. Фото: пресс-служба

При этом нумеролог отметила, что звезда находится под защитой ангела-хранителя. Видимо, Виктория Боня так ласково обошлась со своим ангелочком, что теперь ей крупно везет по всем фронтам. Фарида Красавкина уверена, что пока героиня шоу "Дом-2" стоит на верном пути — в будущем у нее могут быть приятные хлопоты, связанные с творческими проектами, а также рабочие путешествия.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Виктория Боня. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 21 ноября 2022, 04:08 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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