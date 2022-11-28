Это сын или дочь?: муж экс-Татушки до смерти напуган нерожденным ребенком

Лена Катина долго не давала о себе знать, пропав с радаров СМИ. Теперь же она взлетела на первые строки изданий: повод внушительный.



Все, что до нынешнего года было известно о рыженькой экс-Татушке: была замужем за словенским музыкантом, родила сына, развелась. Лена Катина будто бы и не давала СМИ поводов написать о себе: никаких громких скандалов или любовных похождений, никаких экспериментов в кабинете у косметолога... Скукота, скажут многие.

Тихой сапой, как говорится, Лена Катина поработала над своей личной жизнью и огорошила общественность сразу несколькими новостями, да какими! Минувшим летом она внезапно вышла замуж за музыкального продюсера Дмитрия Спиридонова, и уже через пару месяцев пара объявила о том, что ждет ребенка.

Катина хотела сохранить беременность в тайне от посторонних, но Спиридонов, до смерти обрадованный тем, что станет отцом, растрезвонил о скором прибавлении налево и направо. При этом нерожденным ребенком он напуган не меньше: очень переживает, что родится дочь.

"Бантики, цветочки, слезы", – поделился своими опасениями Спиридонов. Он уже уверен, что девочек воспитывать гораздо сложнее и заранее боится того, что не сможет разделить подросшую дочь с другим мужчиной. Именно поэтому муж экс-Татушки очень надеется, что у них с певицей родится сын.



Ну а пока до родов остается еще много времени, Лена Катина и Дмитрий Спиридонов занимаются ремонтом и обустройством своего нового дома. Хотят полностью подготовиться к прибавлению и не думать о бытовых мелочах.

Ну а что же до пола будущего ребенка: есть подозрение, что о том, сын это или дочь, всем вновь расскажет Дмитрий Спиридонов. Многие уверены, что муж Лены Катиной не сможет не поделиться долгожданной радостью: это будет его первый ребенок.