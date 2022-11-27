Отказ от семьи и работа библиотекарем: Несовершеннолетняя дочь Моники Белуччи наплевала на мать

Первенец Моники Белуччи Дева Кассель выросла настоящей красавицей.

Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя с пеленок стала звездой и уже в свои 18 лет является успешной моделью и актрисой. Таким образом она оставила далеко позади свою звезду мать, затмив ее своей красотой и рвением покорять вершины.

При этом ногим казалось, что затмить красоту Моники Белуччи невозможно, ведь она в свое время покорила сердца Ален Делона, Эмира Кустурицы, Венсана Касселя и других мужчин.

Дочь Моники Белуччи не скрывает, что добилась успеха благодаря своим звездным родителям. При этом она совершенно не видит в этом ничего порочного, ведь глупо было этим не воспользоваться.

Дева Кассель делает все, чтобы стать успешной и охотно берется за разные проекты. Хотя будучи совсем маленькой, дочь Моники Белуччи не любила излишнее внимание, ведь семья и так была окружена постоянным вниманием поклонников и журналистов. Сначала она хотела наплевать на мать, отказаться от зыездности семьи и стать кем-то вроде библиотекарши, но популярность взяла свое.

Дочь Моники Белуччи никогда не копировала образ своей матери. Она пыталась быть особенной и ярко выражала свою натуру.Дева Кассель понимала, что оставаясь собой, она получит больше шансов громче заявить о себе.

В 2019-м дочь Моники Белуччи стала лицом парфюма Dolce & Gabbana, через два года — снялась для обложки Elle, в 17 лет — для Vogue, в 2021-го занялась модельным бизнесом.