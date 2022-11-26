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Шоу-бизнес
"Этот день последний": перемотанная проводами Казарновская сообщила об уходе

"Этот день последний": перемотанная проводами Казарновская сообщила об уходе

Оперная дива Любовь Казарновская на фоне болезни завершает свой путь и ждет, когда все закончится.
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Не так давно звезда заявила россиянам о страшном недуге, который навис над нашими головами. "Вся та грязь, все паразиты, которые скопились в человечестве, поперли наружу. Это как болезнь такая затяжная", — выразилась Любовь Казарновская, призывая людей перестать друг друга ненавидеть.

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Певица настроена на просветительскую деятельность с углублением в эзотерику. По ее словам, сейчас каждый проходит свой экзамен перед Высшими силами. Звезда якобы нашла правильную дорогу для того, чтобы быстрее пройти этот этап, и уже движется к финалу.

Своими мыслями она поделилась в интервью на ютуб-канале "Время создавать". Любовь Казарновская появилась на съемках видео с необычным украшением в виде перемотанных проводов вокруг шеи.

"У нас с утра до ночи бомбежка идет от СМИ по поводу того, что все плохо. Поэтому необходимо создание пространства творчества, большой любви к своему делу. Будь ты кто угодно по профессии, ты должен быть творцом: слесарь, пекарь, артист, музыкант..." — выразилась Любовь Казарновская.

Женщина сообщила, что страхи и сомнения парализуют человека. А уходят они, если ты влюблен в свое дело, видишь крылья души за спиной и смысл в том, ради чего живешь. По словам звезды, надо называть вещи своими именами и быть честными.

"Идет запугивание людей по большому счету. И естественно, что та кровь, которая льется, она пугает. Я очень хорошо понимаю и матерей, и жен, и невест, и отцов, у которых есть ежедневная опасность, что, может быть, этот день последний", — заявила Любовь Казарновская.

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Любовь Казарновская. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 26 ноября 2022, 16:34 Источник: Youtube/Время создавать ✓ Надежный источник
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