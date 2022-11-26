Траурная одежда, морщины и депрессия: как выглядит главная жертва развода Джоли и Питта?

Яркий роман голливудских звезд Анджелины Джоли и Бреда Питта наделал много шума. Сначала актрису обвиняли в разрушении брака Бреда Питта с Дженнифер Энистон. Потом многие осуждали желание актера усыновить приемных детей Джоли. В конце концов семейная жизнь супругов устаканилась: они обзавелись роскошным домом, родили троих детей и сыграли трогательную свадьбу.
К сожалению, после 12 лет отношений Анджелина Джоли и Бред Питт расстались. Очевидно, что разрыв сопровождался скандалом, делением имущества и налаживанием отношений с шестью детьми. Именно наследникам развод достался тяжелее всех. А на днях стало известно, как выглядит главная жертва развода Джоли и Питт.
Старшая биологическая дочь пары Шайло попалась папарацци в очень неприглядном виде. Она надела бесформенную толстовку и леггинсы траурного цвета. На лице молодой девушки уже красуются глубокие морщины. Поклонники уверенно говорят, что Шайло страдает от депрессии. Очевидная причина этому — родители.
Конечно, никто не знает наверняка, что происходит в семье Анджелины Джоли и Бреда Питта. Самые преданные фанаты Бранджелины верят, что даже после развода отношения в звездной семье наладятся и все будут счастливы.