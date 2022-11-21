Финита ля комедия: сына партнера Галкина посадили за решетку

Сына известного телеведущего и бывшего омбудсмена Павла Астахова угодил за решетку. Чем же так провинился мужчина?



Только что стало известно о том, что сына Павла Астахова, бывшего коллеги и партнера по каналу РЕН ТВ Владислава Галкина отправили за решетку. Судья решил, что Антон Астахов отправится за решетку на 3,5 года.

С решением, к слову, ни сам обвиняемый, ни его отец не согласны. Уже в зале суда сын Павла Астахова заявил о том, что будет обжаловать принятое решение. А отец мужчины и вовсе заявил о том, что его сына подставили партнеры по бизнесу: подговорили его сына вступить в мутное дело, а затем сбежали за границу, бросив Антона Астахова отдуваться за чужую нечестность.

Следствие же сообщает немного иную версию событий. По мнению органов, Антон Астахов пользуясь громкой фамилией, помогал своим знакомым бизнесменам получать кредиты, чтобы прогонять деньги через их фирмы.

В преступном сговоре обвинили 14 человек, которые, объединив усилия, опустошили счета "НВКбанка" на 2,9 миллиарда рублей. Вместе с ними обвинили и сына Павла Астахова, которого почти год назад отправили под домашний арест. Теперь же дело рассмотрели повторно и заменили заточение в квартире на колонию общего режима. Финита ля комедия, в общем.



Напомним, что Павел Астахов известный как бывший детский омбудсмен, также зарекомендовал себя как адвокат, политик и даже телеведущий. С 2004 по 2012 год он вел шоу "Час суда" на телеканале РЕН ТВ и, таким образом, являлся партнером по съемочной площадке для Владислава Галкина, покойного ведущего программы "Остров искушений".

