"Нарушения мозгового кровообращения": судебные разбирательства с вдовой Баталова уносят жить актрисы Дрожжиной

Судебные разбирательства в деле о наследстве Алексея Баталова длятся не первый год. Неудивительно, что пожилые участники конфликта все чаще испытывают проблемы со здоровьем.
Так, 74-летняя актриса Наталья Дрожжина и ее супруг Михаил Цивин делятся своим тяжелым положением. По словам мужчины, Наталья уже перенесла две остановки сердца. Кроме этого, у нее диагностировали опухоль. Причиной недугов он называет бесконечные стрессы из-за семьи Баталова.
Пятый канал обсудил непростую ситуацию с врачем-онкологом и химиотерапевтом Андреем Базылевым. По словам доктора, сами по себе переживания и стрессы не могут стать причиной болезней. Однако, они могут усугубить текущее состояние и вызвать обострения хронических болезней.
"Это может спровоцировать различные острые нарушения мозгового кровообращения и так далее", — поясняет специалист.
Кроме этого, у пожилых онкобольных есть другие факторы риска, связанные с кровеносной и сердечно-сосудистой системами. Доктор добавляет, что при наличии факторов риска лечащий врач актрисы должен быть пояснить ей, как правильно следить за здоровьем, и почему нельзя допускать лишних переживаний. Если следовать таким рекомендациям, продолжительность жизни можно продлить.