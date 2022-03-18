Раскрыт сговор Дрожжиной и Цивина с нотариусом: новый поворот в скандале с наследством Баталова

Юрист семьи покойного актера Алексея Баталова рассказал, что Наталья Дрожжина и ее муж Михаил Цивин были в сговоре с нотариусом. По словам Татьяны Кириенко, нотариус помог парочке обвести вокруг пальца звездную семью.
Более того, на очередном заседании суда по делу о наследстве Баталова стало известно, что Дрожжина успела получить 80 тысяч рублей за аренду квартиры, хотя на тот момент суд уже принял решение снять арест и вернуть недвижимость Марии Баталовой. Также юрист отметила, что заверивший бумаги нотариус никогла не видел Гитану Леонтенко и ее дочь.
Несмотря на то, что стороны никогда не видели друг друга в глаза, это не помешало каким-то образом поставить подпись Леонтенко, сообщает "Пятый канал".
Напомним, год назад суд удовлетворил иск в пользу дочери актера Алексея Баталова о признании недействительными договоров пожизненной ренты, заключенных с артисткой Натальей Дрожжиной. Все наследство вернулось в звездную семью. Дрожжину и Цивина обвиняют по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Пара не признала вину. Нотариуса Дмитрия Бублия обвинили в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.