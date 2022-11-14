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Шоу-бизнес
Обделавшаяся Кудрявцева потеряла сознание: Внезапно начались роды

Обделавшаяся Кудрявцева потеряла сознание: Внезапно начались роды

Лера Кудрявцева рассказала о ситуации, которая испугала ее до глубины души: она чуть не потеряла ребенка.
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Лера Кудрявцева, четыре года назад ставшая матерью во второй раз, часто становится гостьей различных телепередач. Недавно она посетила площадку шоу "Звезды сошлись", на которой вместе с другими гостьями обсудила процесс появления детей на свет.

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 Валерия Львовна Кудрявцева

Валерия Львовна Кудрявцева телеведущая

Оказалось, что роды телеведущей проходили в невероятной опасности. Еще немного и мог бы пострадать ее новорожденный ребенок! Как поделилась Лера Кудрявцева, ее роды начались внезапно.

На дворе стоял 1990 год, она, недавно перешагнувшая порог 18-летия, оказалась в больнице. Странные ощущения, которые неопытная Лера приняла за желание облегчиться, привели ее в туалет. Спасла и мать, и ребенка медсестра, которая влетела в кабинку и, задрав подол ночнушки у роженицы, поняла, что "обделавшаяся" Лера Кудрявцева на самом деле была в потугах.

Ее срочно бросили на каталку, а что было дальше – Кудрявцева не помнит. Как только ребенок вышел, Лера сразу же потеряла сознание. Именно таким и стало появление на свет ее сына Жана Ленюка...

К счастью, следующие роды телеведущей прошли уже в более предсказуемой атмосфере: врачи окружили ее заботой и помогли минимизировать болевые ощущения, поставив ей эпидуральную анастезию.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Лера Кудрявцева. Фото: Juliya Khanina / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 14 ноября 2022, 13:56 Источник: НТВ, "Ты не поверишь!" ✓ Надежный источник
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