"Парализовало": 34-летняя Паршута взмолилась перед операцией

Российская певица и по совместительству финалистка шоу "Маска" Юлия Паршута обратилась к поклонникам, едва не рыдая. Звезда записала на улице видеообращение, рассчитывая на массовую поддержку.
Артистка сообщила о срочном сборе средств для спасения пса по кличке Булкинс. Малыша сразила болезнь, а затем посыпались осложения. Хозяйка питомца — подписчица Юлии, у которой нет денег на лечение.
"Парализовало конечности из-за межпозвоночной грыжи. Теперь нужна операция, конечно, и стационар ежедневный", — объяснила Юлия Паршута.
Знаменитость отметила, что общая стоимость ветеринарных услуг не маленькая даже для нее. Она внесла посильный вклад, сделав хозяйке Булкинса перевод, но этого недостаточно. Поэтому певица взмолилась о помощи других людей с добрыми сердцами.
Юлия Паршута опубликовала в блоге номер карты для пожертвований, которая принадлежит девушке Алине. Если удастся собрать необходимую сумму, пес получит шанс вернуться к счастливой жизни.
34-летняя вокалистка отметила, что будет очень благодарна всем, кто поучаствует в спасении четвероногого друга. Юлия Паршута надеется на лучшее и передает фанатам сведения о состоянии Булкинса.