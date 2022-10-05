Связаны руки: Попавший в больницу Пельш рассказал о жестких условиях

Валдис Пельш, как оказалось, больше не может заниматься любимым делом.

Не так давно в пресс появилась новость о госпитализации прославленной звезды телеэкрана. Поклонники тут же забили тревогу, ведь слухи о проблемах с сердцем у их кумира ходят уже давно. Однако сам Валдис Пельш поспешил успокоить публику: он действительно попал в больницу, но ради обследований, которые, якобы, проходят все люди в его возрасте.

Так что, с шоуменом все хорошо. Это можно понять хотя бы потому, что он продолжает работать на телевидении. На днях на Первом канале состоялась премьера шоу "Поем на кухне всей страной", в котором и появился телеведущий. В рамках нового телепроекта песни исполняли все гости.

Вот только сам Валдис Пельш не исполнил ни одной песни, хотя, как известно, считается одним из основателей рок-группы "Несчастный случай". Журналист поспешил объяснить публике, почему же им не удастся услышать его вокал. Как оказалось, домочадцы запрещают ему петь: как только он начинает это делать, дети кричат, чтобы отец перестал. "Они у меня очень строгие цензоры", – призналась звезда.

Собственно, в таких жестких условиях живет знаменитость – у него, условно говоря, связаны руки, ведь, несмотря на большой исполнительский опыт, заниматься пением в стенах дома он не может.

"Студентами на картошке постоянно горланили песни, потом во время гастролей и каких-то театральных посиделок. Но это в прошлом, сейчас для меня это уже всё история", – поделился Валдис Пельш.

