"Твари конченые": известный артист плюнул в разыгравшего его Пельша

Валдис Пельш известен российским зрителям как яркий и харизматичный телеведущий.

У многих имя Пельша ассоциируется в первую очередь с программой "Угадай мелодию", однако была в его карьере и другая передача, которая далеко не всем пришлась по вкусу. Речь идет о программе "Розыгрыш". О работе над этим противоречивым шоу Валдис Пельш рассказал в недавнем интервью.

Каждый раз Пельшу приходилось уверять гостей в том, что организаторы их очень любят, а в том, что они стали объектом розыгрыша, нет ничего личного. По признанию ведущего, милых розыгрышей в программе просто не было. А некоторые ситуации и вовсе были очень жесткими. Например, так получилось с Александром Абдуловым.

В ходе розыгрыша артист попал в ресторан, в котором ели собак. После съемок потрясенный актер буквально плюнул в ведущего.

"Вы, конечно, твари конченые!" – заявил разъяренный Абдулов.

Когда Пельш стал выяснять, что случилось, артист признался, что совсем недавно он похоронил свою собаку. Для Абдулова это была трагедия, но Пельш об этом, конечно, не знал. В результате пришлось извиняться.

Также в интервью "7 Дней" Валдис Пельш вспомнил о розыгрыше с Ксенией Собчак. Блондинку тогда как бы похитили и собирались продать в гарем. В том случае сами зрители подходили к телеведущему говорили, что нужно было сделать еще жестче.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Валдис Пельш решил сжечь съемочный павильон после ухода с "Угадай мелодию".