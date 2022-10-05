"Здоровья маме и малышу!": Сарик Андреасян станет отцом в третий раз

Знаменитый российский режиссер достался молодой актрисе с солидным прошлым. 38-летний деятель кино уже успел побывать в статусе мужа, а в прошлом браке на свет появились двое его сыновей – Марк и Мартин. Наследников Сарика Андреасяна 27-летняя Лиза Моряк приняла с распростертыми объятиями, ведь с мальчиками у нее сложились теплые отношения.
Новоиспеченные возлюбленные еще не успели пожениться. В июне этого года режиссер сделал своей избраннице предложение руки и сердца, однако свадьбу решили играть следующим летом. Парочка занята работой, а подготовка к торжеству занимает слишком много времени. Собственно, поэтому праздник отложили на будущий год.
Тем не менее, жизнь Сарика Андреасяна и Лизы Моряк бьет ключом. Накануне молодая актриса поделилась с поклонниками радостной новостью. Как оказалось, она ждет ребенка, а значит, прославленный режиссер станет отцом в третий раз!
"Во мне бьется два сердца!", – написала девушка в своем микроблоге.
Отец малыша не смог хранить молчание и опубликовал трогательный пост на своей странице, поблагодарив возлюбленную за такой подарок. Он откровенно признался, что по-настоящему счастлив.
Поклонники звездной пары поспешили поздравить будущих родителей. Многие отметили, что наследнику точно повезло с мамой и папой, а также пожелали Лизе Моряк хорошо себя чувствовать во время беременности. "Здоровья маме и малышу!" – написали пользователи под публикацией Сарика Андреасяна.