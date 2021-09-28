Избранница известного режиссера Сарика Андреасяна о свадьбе: Мне страшно

Актриса и кинематографист вместе уже несколько лет.

Известный режиссер Сарик Андреасян в 2018-м году развелся с женой после семи лет совместной жизни. Дело в том, что на съемках фильма "Девушки бывают разные" кинематографист увлекся актрисой Елизаветой Моряк. Новая избранница изо всех сил поддерживала Сарика в момент бракоразводного процесса и помогала ему разъехаться с женой.

Андреасян и Моряк вот уже несколько лет живут вместе. В отношениях пары царит идиллия. В Сети ходят упорные слухи о скорой свадьбе знаменитостей.

В свежем интервью Елизавета Моряк прокомментировала сплетни о бракосочетании. Судя по всему, актриса и кинематографист расписываться пока не собираются.

"Мне страшно об этом думать!" – сказала зазноба режиссера о свадьбе. Актриса очень серьезно относится к институту семьи. Брак, считает Моряк, — это на всю жизнь. Актриса ненавидит и осуждает людей, которые идут под венец бездумно, не осознавая ответственности, рожают детей и через год расстаются.

Елизаветой Моряк подчеркнула также, что снимается не в каждом проекте возлюбленного. Андреасян, по словам актрисы, хочет, чтобы она появлялась у других режиссеров и активно работает над этим.

Сейчас Елизавета Моряк снимается в многосерийном эротическом триллере "Рынок шкур". Режиссером картины выступает Сарик Андреасян. Лента увидит свет в 2022 году. По словам Моряк, в сериале у ее персонажа много откровенных сцен. В пикантных эпизодах ее будет заменять дублерша – на этом настоял режиссер.