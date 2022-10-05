Похожа на курицу: Заплывшая Бузова в нелепом наряде опозорилась на весь мир

В последнее время у поклонников возникает очень много вопросов к внешности экс-звезды "Дома-2". Сложно не заметить, что бывшая жена Дмитрия Тарасова неожиданно набрала в весе. На просторах Интернета даже пишут, мол, заплывшая Ольга Бузова уже не помещается в свою концертную одежду.
К счастью, у поющей телеведущей есть возможность постоянно менять образы, правда, не все оказываются удачными. На днях артистка вышла в свет в весьма спорном платье. В ее микроблоге появилось видео, на котором она щеголяет в наряде, расшитом белыми перьями.
Сама теледива кажется довольной своим внешним видом, а вот поклонникам он показался очень нелепым: народ призвал экс-звезду "Дома-2" немедленно сменить стилиста. В общем, опубликовав кадры в соцсети с многомиллионной аудиторией, Ольга Бузова, можно сказать, опозорилась на весь мир.
Того же мнения придерживается дизайнер одежды Юлия Гагуа.
"Все эти "пух и перья" делают Олю в нем похожей на курицу", – отметила эксперт.
Более того, нацепив на себя это платье, звезда как бы потерялась – внимание публику приковано исключительно к предмету гардероба. Прогадала с выбором образа певица, говорит Юлия Гагуа, еще и потому, что он не подчеркивает ее достоинства: мол, обладательница шикарной талии Ольга Бузова выглядит в нем толще.