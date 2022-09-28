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Шоу-бизнес
"Валюсь с ног": заплывшая Бузова плачет из-за новой работы

"Валюсь с ног": заплывшая Бузова плачет из-за новой работы

Ольга Бузова поделилась с подписчиками тяжелыми условиями новой работы в другой стране.
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Экс-ведущая телепроекта "Дом-2" Ольга Бузова отправилась в командировку в Минск. Телеведущая стала членом жюри нового сезона музыкального шоу в Белоруссии. Бузова рассказала поклонникам в социальных сетях, что работа дается ей нелегко. Интенсивный график съемок накладывается на тяжелые условия работы в студии, а времени для сна практически нет.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

"Сегодня будет третий день кастинга. Прихожу домой и валюсь с ног, потому что сидим в студии, в которой достаточно жарко от софитов. Отдаю себя, эмоции", — буквально плачет Ольга Бузова из-за новой работы.

Но есть и хорошее в таких рабочих поездках. В Минске Ольга вдоволь наедается символом местной кухни — картофельными драниками. Подписчики насторожены из-за такой диеты. Нередко, в комментариях под постами звездной блондинки ей напоминают про лишний вес. Кто-то даже пишет, что заплывшая Бузова уже не помещается в свои концертные наряды.

На такие выпады певица и телеведущая старается не обращать внимания. В жизни Ольги Бузовой есть и спорт, и правильное питание. Даже если подписчики и разглядели у звезды лишние килограммы, в свои 36 лет Ольга Бузова выглядит очень хорошо.

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Ольга Бузова. Фото: Комсомольская правда/ Global Look Press/ Globallookpress.com
28 сентября 2022, 09:31 Источник: Социальные сети • Требует проверки
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