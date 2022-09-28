"Валюсь с ног": заплывшая Бузова плачет из-за новой работы

Экс-ведущая телепроекта "Дом-2" Ольга Бузова отправилась в командировку в Минск. Телеведущая стала членом жюри нового сезона музыкального шоу в Белоруссии. Бузова рассказала поклонникам в социальных сетях, что работа дается ей нелегко. Интенсивный график съемок накладывается на тяжелые условия работы в студии, а времени для сна практически нет.
"Сегодня будет третий день кастинга. Прихожу домой и валюсь с ног, потому что сидим в студии, в которой достаточно жарко от софитов. Отдаю себя, эмоции", — буквально плачет Ольга Бузова из-за новой работы.
Но есть и хорошее в таких рабочих поездках. В Минске Ольга вдоволь наедается символом местной кухни — картофельными драниками. Подписчики насторожены из-за такой диеты. Нередко, в комментариях под постами звездной блондинки ей напоминают про лишний вес. Кто-то даже пишет, что заплывшая Бузова уже не помещается в свои концертные наряды.
На такие выпады певица и телеведущая старается не обращать внимания. В жизни Ольги Бузовой есть и спорт, и правильное питание. Даже если подписчики и разглядели у звезды лишние килограммы, в свои 36 лет Ольга Бузова выглядит очень хорошо.