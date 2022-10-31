"Хмарь затягивает": народ ахнул при виде Билана с кровавыми глазами после запоя

Заслуженный артист России Дима Билан считается одним из самых завидных женихов отечественной эстрады. 40-летний певец до сих пор холостяк. Личная жизнь артиста неустроенно из-за определенных проблем.
В 2019 году победитель главного международного музыкального проекта "Евровидение" признался, что мечтал стать отцом, однако неудачные попытки родить ребенка довели его до бутылки.
А после смерти Александра Градского Дима Билан так сильно нервничал, что не выдержал и буквально ушел в запой, чтобы успокоить себя. В нетрезвом виде он вышел к зрителям на концерте в Казахстане. Зрители были оскорблены таким поведением звезды.
Но все страшное, кажется, позади, и теперь Дима Билан активно работает и продолжает строить карьеру. В своем аккаунте певец опубликовал свежий ролик, на котором происходит фееричное перевоплощения Билана из одного образа в другой. В конце вместо глаз у него появляются кроваво-красные огни.
"Переходим с выходных на рабочую неделю, друзья. Хорошего вам настроения", – написал Дима Билан в своем аккаунте.
Поклонники ахнули при виде изменившегося Димы Билана. Многие отметили, что артист заметно преобразился.
"Вот уж точно – нужно взбодриться – осенняя хмарь затягивает под плед"; "Чувствую, мне сегодня это приснится", "Вы готовы сиять и сверкать глазами", – отметили подписчики.