Коллеги Ивана Урганта рассказывают о тяжелых эмоциях и переживаниях ведущего.

Иван Ургант, автор и ведущий ток-шоу "Вечерний Ургант", один из многих артистов, прямо заявивших о своей позиции. Весной этого года он спешно покинул Россию, опубликовав в социальных сетях неоднозначную фотографию. Однако, Ургант не начал полноценную карьеру за рубежом, в отличие от некоторых коллег.

Как передает Царьград, после начала февральских событий Иван Ургант буквально бросился в ноги украинскому артисту Потапу и по телефону просил прощения за действия своей страны.

"Он сказал в трубку: "Простите!". Ваня — один из тех людей, кто переживал за всех, за всю Украину", — рассказывает о разговоре Алексей Потапенко (наст. имя артиста). Зареванный Ургант никак не прокомментировал этот звонок артисту, как и другие новости на эту тему.

Как стало известно, Иван Ургант вновь вернулся в Россию после продолжительной поездки в Израиль. Вместе с Кристиной Орбакайте ведущий ходит по театрам, возвращаясь к привычной жизни. Однако, неизвестно, вернется ли на экраны вечернее шоу артиста.

Ранее Дмитрий Песков назвал Ивана Урганта "большим патриотом", несмотря на все высказывания шоумена.