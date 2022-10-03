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Шоу-бизнес
"Простите!": зареванный Ургант бросился в ноги украинскому артисту

"Простите!": зареванный Ургант бросился в ноги украинскому артисту

Коллеги Ивана Урганта рассказывают о тяжелых эмоциях и переживаниях ведущего.
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Иван Ургант, автор и ведущий ток-шоу "Вечерний Ургант", один из многих артистов, прямо заявивших о своей позиции. Весной этого года он спешно покинул Россию, опубликовав в социальных сетях неоднозначную фотографию. Однако, Ургант не начал полноценную карьеру за рубежом, в отличие от некоторых коллег.

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Иван Андреевич Ургант

Иван Андреевич Ургант телеведущий, актер, музыкант

Как передает Царьград, после начала февральских событий Иван Ургант буквально бросился в ноги украинскому артисту Потапу и по телефону просил прощения за действия своей страны.

"Он сказал в трубку: "Простите!". Ваня — один из тех людей, кто переживал за всех, за всю Украину", — рассказывает о разговоре Алексей Потапенко (наст. имя артиста). Зареванный Ургант никак не прокомментировал этот звонок артисту, как и другие новости на эту тему.

Как стало известно, Иван Ургант вновь вернулся в Россию после продолжительной поездки в Израиль. Вместе с Кристиной Орбакайте ведущий ходит по театрам, возвращаясь к привычной жизни. Однако, неизвестно, вернется ли на экраны вечернее шоу артиста.

Ранее Дмитрий Песков назвал Ивана Урганта "большим патриотом", несмотря на все высказывания шоумена.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Иван Ургант. Фото: Комсомольская правда/ Global Look Press/ Globallookpress.com
3 октября 2022, 17:58 Источник: StarHit • Требует проверки
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