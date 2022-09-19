"В сауне все видела": женатый Ургант внезапно угодил в грязный гей-скандал

Популярный блогер Юрий Хованский вновь высказался о сексуальной ориентации Ивана Урганта.

Иван Ургант долгое время счастлив в браке с Натальей Кикнадзе. О том, что с виду счастливый брак не является таковым, некоторое время назад высказался блогер Юрий Хованский. По его словам, на самом деле шоумен является человеком с нетрадиционной сексуальной ориентации.

Свои слова Хованскому пришлось объяснять в интервью Ксении Собчак. Он рассказал, что о связи Урганта с мужчинами якобы узнал от матери своей бывшей девушки. "[Она] занималась поставками раков в элитные сауны и, собственно, видела все", – выдал Юрий в шоу "Осторожно, Собчак".

При этом Хованский не собирается отвечать за свои слова, чем была явно возмущена Собчак. Блогер не стал скрывать, что впервые заговорил о гомосексуальности Урганта "для красного словца". Также Юрий сказал, что у него нет причин сомневаться в грязных слухах.

Ответит ли Иван Ургант скандальному блогеру, покажет лишь время. Ранее "Дни.ру" писали о том, что телеведущий стал обладателем международной сатирической награды в рамках премии в Италии. За рубежом оценили проект Ciao, 2021!, который снят в стиле итальянских шоу 80-х и был показан на Первом канале.