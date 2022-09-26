"К сожалению, умерла": безответственный Ургант не уследил за дочкой

Популярный российский телеведущий, актер и продюсер Иван Ургант был жена трижды. В первом браке детей не родилось, второй был гражданским и продлился пять лет – обзавестись наследниками тоже не получилось. Зато с третьего раза шоумен, в некотором смысле, даже перевыполнил план.
Вторая официальная жена ведущего – Наталья Кикнадз – подарила ему сразу двух дочерей: Нину и Валерию. Однако у женщины остались дети от предыдущего брака. Иван Ургант стал для них отчимом.
22-летняя падчерица артиста сегодня живет в США. Эрика Кикнадзе ведет довольно открытый образ жизни. Она очень любит делиться с подписчиками в социальных сетях пикантными снимками.
Особенности жизни в западной, так сказать, прогрессивной культуре, разумеется накладывают на подростка определенные отпечатки. Она позволяет себе публиковать откровенные фото и вести беседы на серьезные темы.
Сам шоумен, похоже, не пытается контролировать разнузданную дочь, проявляя к ней безотвесттвенность. Так или иначе, недавно Иван Ургант в очередной раз не уследил за дочкой.
Эрика Кикнадзе завела с подписчиками беседу о смерти. Она попросила своих поклонников не отписываться от ее странички в социальных сетях даже после ухода на тот свет.
"Я, к сожалению, умерла, пожалуйста, прокомментируйте, как сильно вы любили меня..." – написала подросток.
Сам Иван Ургант, конечно, не стал комментировать не странную публикацию падчерицы, ни ее поведение в целом. Меж тем, подписчики предположили, что Эрика Кикнадзе просто нуждается в заботе, поэтому пытается привлечь к себе внимание необычным способом.