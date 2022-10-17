Тяжелое время: Варвара откровенно о мобилизации сына и отъезде за границу

"Пламя ударило в небо!— ты помнишь, Родина? Тихо сказала: "Вставайте на помощь..."Родина. Славы никто у тебя не выпрашивал, Родина. Просто был выбор у каждого: я или Родина", – писал Роберт Рождественский в "Реквиеме". Сегодня Отечество снова зовет на помощь. Семья певицы Варвары откликнулась на клич одной из первых среди звезд.



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