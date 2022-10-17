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Шоу-бизнес
Тяжелое время: Варвара откровенно о мобилизации сына и отъезде за границу

Тяжелое время: Варвара откровенно о мобилизации сына и отъезде за границу

"Пламя ударило в небо!— ты помнишь, Родина? Тихо сказала: "Вставайте на помощь..."Родина. Славы никто у тебя не выпрашивал, Родина. Просто был выбор у каждого: я или Родина", – писал Роберт Рождественский в "Реквиеме". Сегодня Отечество снова зовет на помощь. Семья певицы Варвары откликнулась на клич одной из первых среди звезд.
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"В отличие от коллег, я никогда не думала об отъезде за границу, – откровенно призналась певица корреспонденту "Дни.ру". – Ну, куда я уеду?! У меня тут все – дом, работа, дети, внуки, песни, мама и моя Россия".

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У певицы четверо детей – Ярослав, Василий, Сергей, и Варвара. Причем сыновьям и зятю (мужу дочери) грозит мобилизация. "Ярослав, которому 31 год, сказал сразу, что если придет повестка, он пойдет и уклоняться не будет, – заявила артистка. – Он уже возит туда гуманитарные грузы, а если надо будет стать солдатом – станет. Отмазывать его, увозить куда-то за границу, как многие, я, конечно, не буду. Да он и не поедет, не будет прятаться, хотя у него семья".

Ярослав отвечает за внешние коммуникации в Мединском университете имени Сеченова. "Возможно, у него там будет бронь, хотя он такой патриот России, что может и отказаться", – говорит певица.

Напомним, частичная мобилизация в России подходит к концу. Президент Владимир Путин заявил, что "примерно в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены". По словам российского лидера, из предполагавшихся 300 тысяч призвали уже 222 тысячи человек. А причиной объявления мобилизации стало то, что линию соприкосновения невозможно держать только контрактниками.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 17 октября 2022, 08:24 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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