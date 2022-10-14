Возбужденный Светлаков по запаху ищет своего потного дружка: Вас таких двое

В прошедшие выходные на телеканале СТС стартовал новый проект — "Маска.Танцы". Теперь коллегия жюри с участием Сергея Светлакова будет определять звезд не по голосу, а по танцу.
Возбужденный новым проектом Сергей Светлаков разоткровенничался в интервью. Шоумен надеется, что аудитория будет воспринимать его всерьез, а не сравнивать с шутом. По признанию Светлакова, даже собственная мама иногда не разделяет его сценический амплуа и настоящую личность. "Вас таких двое — ты и Бузова", — так мама Сергея Светлакова отзывается об образе сына.
Сергей признается, что определить звезду можно будет не только по характерным движениям, но и… по запаху. Возможно, именно так Сергей Светлаков и ищет своего потного после выступления дружка Ивана Урганта. Шоумен был бы рад встретить друга на проекте.
Видимо, годы совместной работы в одной гримерке проекта "Прожекторперисхилтон" сблизили шоуменов неожиданным образом. "С Ваней мы периодически видимся — ездим друг к другу в гости, ведь он мой друг, всегда им был и, уверен, будет", — рассказывает Сергей Светлаков. Артист добавил, что считает Ивана профессионалом, который способен воспитать новое поколение талантов.