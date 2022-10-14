Возбужденный Светлаков по запаху ищет своего потного дружка: Вас таких двое

Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Международный ордер в Интерпол о задержании": Оскорбившую россиян Пугачеву прижали к стенке
Могила усыпана цветами: Разъяренная толпа растерзала голую Водонаеву
Решено лишить Пугачеву звания народной артистки: Официально
Красотку из "Уральских пельменей" взяли в постели с длинным причиндалом: Болит
партнеры
Пятница
14 октября
Лента новостей
16:02
"Долго терпела интрижки": названы причины ухода Брежневой от Меладзе
14:56
Нужно экстренно спасать! Жутко переломанную Валерию со связанными ногами обнаружили в квартире
14:51
Нарушается работа головного мозга: Татьяна Тарасова находится на грани жизни и смерти
14:48
Сбежавшего из страны Леонтьева нашли на клочке земли
14:37
В Лондонской национальной галерее экоактивистки облили супом картину Ван Гога
14:21
Из подмосковного монастыре украли полтора миллиона рублей
14:20
"Родной": сбежавший от жены Маликов приполз обратно среди ночи
14:00
Не ужилась с Брежневой? Бывшая жена Меладзе сбежала в Израиль
13:48
Разродившаяся Ковальчук объявила о приемышах: Взяли двух
13:21
"С синяками": Разъяренный любовник зверски поколотил Кудрявцеву из-за грязной измены
13:05
Развратная Раппопорт спуталась с молоденьким экс-супругом Михалковой: Дама сердца
12:38
Ну вот и все: Попавшего под мобилизацию сына Орбакайте забрали из дома
12:13
Два года лишения свободы: вульгарная Клава Кока может загреметь за решетку
11:39
Новостроек за МКАД стало в два раза больше
11:10
"В новой прекрасной роли": близкий человек выдал правду о беременности разбухшей Нетребко
11:05
Примадонны больше нет: Семья готовится к похоронам убитой на чужбине Пугачевой
11:02
Мама, какие у тебя глаза: сын ахнул от вида впервые снявшей очки Дианы Гурцкая
10:11
Автономно: какая недвижимость пользуется популярностью у россиян
10:01
"Со скандалом выперли": Увязшего в интригах Цискаридзе вышвырнули на улицу как мусор
09:47
Возбужденный Светлаков по запаху ищет своего потного дружка: Вас таких двое
09:32
"Муж не просил рожать": 57-летняя Повалий откровенно о появлении еще одного ребенка
09:06
"Как я вспотела!": Раскабаневшая тетя-мотя Голубкина вставила в рот крохотный конец
08:57
Ипотека под 0,01%: как купить квартиру с огромной выгодой
08:53
Бузова объяснила выбор юного фаворита Киркорова в качестве отца своего ребенка
08:46
"Мы парень с девушкой": стало известно имя новой дамы Прилучного
08:25
Героя Украины Софию Ротару вычеркнули из списка участников "Песни года-2022".
08:07
Имущество делится поровну: композитор Ротару сообщил о разводе Цой после тридцати лет брака
07:44
Голодные времена, борьба с раком, жизнь вдали от дочери и внуков: нелегкие испытания Юдашкина
06:38
Астролог Володина порадовала прогнозом: Юпитер будет насыщать, а не вредить
04:24
Народ молится: Найденная в кустах с обрезанными руками Цымбалюк-Романовская борется за жизнь
02:16
Застройщики ставят продажи на паузу
00:05
Покров день: что нельзя делать 14 октября 2022 года
21:55
Перенесшая операцию Успенская появилась перед публикой в неприглядном виде
21:53
"Династия алкоголиков": сорвавшегося на мат Ефремова публично унизили
21:06
Неизвестные посягнули на собственность Заворотнюк
20:54
"Я *** не хожу к психиатру!": Ефремов устроил истерику после вопросов о пьянстве
20:18
Шокированный Прилучный увидел молодую невесту в толпе мужиков
19:33
В Челябинске сгорел остановочный павильон
19:20
На Кубани произошла смертельная авария с участием грузовиков
18:48
Синоптик пообещал москвичам скорое похолодание
18:33
"Бредовые идеи": как дизайнеры наживаются на российских звездах
17:32
"Не восстановился": Солнцев раскрыл подробности смены пола
16:46
Поймавшей эйфорию Боне предрекли летальный исход
15:58
Истеричная Дубцова оказалась на больничной койке: Всем желаю
14:43
Ушел к здоровой женщине: Пропавший Чернышев бросил умирающую от рака Заворотнюк
14:17
Тайная свадьба: Выскочившая замуж Голубкина сверкнула обручальным кольцом
13:50
"Мой человек": в Сеть слили интимные фото Муцениеце с новым мужиком
13:48
В Подмосковье сгорел мебельный цех
13:03
"На радость папе": Скрытная мамочка Ковальчук принимает поздравления с рождением ребенка
12:54
Забивший друга табуреткой житель Владимирской области получил срок
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Больше не существует": Растерзанную разъяренными украинцами Земфиру похоронили на Кипре
Никто больше не поможет: измученная тяжелым недугом Терехова отдала душу Богу
"На радость папе": Скрытная мамочка Ковальчук принимает поздравления с рождением ребенка
Имущество делится поровну: композитор Ротару сообщил о разводе Цой после тридцати лет брака
Выгнавшая из дома старого мужика Слава вывалила наружу грязную измену: Наплакалась
Перенесшая операцию Успенская появилась перед публикой в неприглядном виде
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Возбужденный Светлаков по запаху ищет своего потного дружка: Вас таких двое

Возбужденный Светлаков по запаху ищет своего потного дружка: Вас таких двое

Юморист и ведущий Сергей Светлаков рассказал о новом этапе в своей жизни.
прочитано 398 раз

В прошедшие выходные на телеканале СТС стартовал новый проект — "Маска.Танцы". Теперь коллегия жюри с участием Сергея Светлакова будет определять звезд не по голосу, а по танцу.

ПО ТЕМЕ

"Большие проблемы": изменившим вектор Светлакову и Галустяну всыпали за предательство России

Моложе на 30 лет: кто такая жена Александра Цекало, из-за которой он растерял друзей и переехал в США

 Иван Андреевич Ургант

Иван Андреевич Ургант телеведущий, актер, музыкант

Возбужденный новым проектом Сергей Светлаков разоткровенничался в интервью. Шоумен надеется, что аудитория будет воспринимать его всерьез, а не сравнивать с шутом. По признанию Светлакова, даже собственная мама иногда не разделяет его сценический амплуа и настоящую личность. "Вас таких двое — ты и Бузова", — так мама Сергея Светлакова отзывается об образе сына.

Сергей признается, что определить звезду можно будет не только по характерным движениям, но и… по запаху. Возможно, именно так Сергей Светлаков и ищет своего потного после выступления дружка Ивана Урганта. Шоумен был бы рад встретить друга на проекте.

Видимо, годы совместной работы в одной гримерке проекта "Прожекторперисхилтон" сблизили шоуменов неожиданным образом. "С Ваней мы периодически видимся — ездим друг к другу в гости, ведь он мой друг, всегда им был и, уверен, будет", — рассказывает Сергей Светлаков. Артист добавил, что считает Ивана профессионалом, который способен воспитать новое поколение талантов.


СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Сергей Светлаков. Фото: Pavel Kashaev/ Global Look Press/ Globallookpress.com
14 октября 2022, 09:47 Источник: StarHit ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сергей Светлаков преобразился к 40 годам

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"В новой прекрасной роли": близкий человек выдал правду о беременности разбухшей Нетребко

Поздравляем!
Шоу-бизнес

Ну вот и все: Попавшего под мобилизацию сына Орбакайте забрали из дома

Неожиданная развязка
Шоу-бизнес

"С синяками": Разъяренный любовник зверски поколотил Кудрявцеву из-за грязной измены

Бил ее не раз
Шоу-бизнес

Примадонны больше нет: Семья готовится к похоронам убитой на чужбине Пугачевой

Ушла наша звездочка

Гороскоп

Астролог Володина порадовала прогнозом: Юпитер будет насыщать, а не вредить
Гороскоп на неделю с 10 по 16 октября 2022 года
Василиса Володина предрекла россиянам два перелома: Легко не будет
Гороскоп на неделю с 26 сентября по 3 октября 2022 года

Здоровье

Первый – коронный, третий – похоронный: кто из артистов болел COVID-19 два раза
В России за сутки выявили 22 268 новых случаев коронавируса
В России за сутки выявили 40 017 новых случаев коронавируса
Постковидный синдром: что это такое и каковы риски возникновения

Спорт

"Идиот!": разгневанная Тарасова влепила смачную пощечину подкаблучнику Плющенко
Лучший подарок от букмекера: что такое фрибет и как это работает
Умер экс-футболист "Зенита" Голубев
"Это святое": ученица Винер призналась в жестоком обмане наставницы

Регионы

В Челябинске сгорел остановочный павильон
Забивший друга табуреткой житель Владимирской области получил срок
В Перми мужчина убил двух приятелей и сбежал с места преступления
Жителя Тобольска заподозрили в убийстве друга во время застолья
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+