Судьба Михаила Галустяна и Сергея Светлакова, как и некоторых других их коллег по КВН, могла сложиться совсем иначе.

"Клуб веселых и находчивых" буквально затянул в свои сети многих молодых ребят, подававших надежды на далеких от шоу-бизнеса профессиональных поприщах. Так уж сложилось, что попав на сцену, начинающие юмористы уже не могли думать ни о чем другом и уже с трудом доучивались по своим специальностям в вузах, чтобы иметь хоть какое-то образование. Михаил Галустян и Сергей Светлаков – как раз из тех, кто в свое время изменил жизненный вектор.

Уже увлекаясь КВН, Галустян успел закончить медицинское училище по специальности акушера-фельдшера и даже принимал настоящие роды во время практики. После начинающий юморист поступил в вуз и даже хотел освоить общественно полезную профессию учителя истории и права, но команда Галустяна получила приглашение играть в Высшей лиге. Прогулы занятий ради выступлений и репетиций привели к отчислению. Позже комик был восстановлен, но совсем уйти из сферы юмора уже не смог.

Что касается Сергея Светлакова, то и он мог бы заниматься более полезным для общества делом. Уже играя в КВН, Светлаков учился в вузе по специальности "экономика на железнодорожном транспорте". Из-за увлечения юмором проблемы с учебой у него тоже возникали, хоть до отчисления дело и не дошло.

Впрочем, ряды железнодорожников Светлаков так и не пополнил и, получив диплом, окончательно сменил профессиональный вектор. Среди прочего популярность в новой сфере юмористу принесло совместное с Галустяном участие в сатирическом проекте "Наша Russia".

Отказ от общественно полезного труда взамен циничных и подчас бестолковых шуток вполне можно расценить как предательство России. К сожалению, среди нынешних знаменитостей много людей, сделавших подобный выбор.

"Главное – оставаться верным своим принципам и убеждениям. А с этим, как мы видим, у многих знаменитостей есть большие проблемы," – всыпал "Царьград" звездам за такое предательство.