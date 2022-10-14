"Как я вспотела!": Раскабаневшая тетя-мотя Голубкина вставила в рот крохотный конец

Самооценке прославленной актрисы можно только позавидовать! Пока ее коллеги по творческому цеху идут на процедуры красоты, накладывают фильтры, в общем, всеми силами молодятся, Мария Голубкина на этот счет не заморачивается: выкладывает свое не идеальное тело в купальнике, а еще щеголяет по городу без макияжа и в простой одежде как тетя-мотя.
Звезде театра и кино частенько выходит в прямой эфир, чтобы пообщаться с фанатами. На днях она пожаловалась им на то, что поиск новеньких кроссовок дается ей с трудом – цены высокие, а модели не очень. А ведь обувь нужна была ей для очень важного занятия. Но, к счастью, с заданием актриса справилась и все же купила себе кроссовки.
Накануне фанаты наконец-то узнали, зачем Марии Голубкиной так срочно понадобился спортивный атрибут: в одном из последних эфиров она призналась народу в том, что решила начать заниматься фитнесом: явно раскабаневшей за последние годы актрисе, как передает Пятый канал, стало не хватать физических нагрузок. Вот она наконец-то и доставила свое тело в зал.
На связь с поклонниками наследница Андрея Миронова вышла, как всегда, не заморачиваясь насчет своего внешнего вида: ее лицо покрыто влагой после тяжелых нагрузок, а ее волосы собраны в небрежный хвост.
"Я решила выйти в эфир, чтобы похвастаться, как я вспотела!" – заявила Мария Голубкина, вставив в рот крохотный конец бутылки, чтобы освежиться после тренировки.