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Шоу-бизнес
"Как я вспотела!": Раскабаневшая тетя-мотя Голубкина вставила в рот крохотный конец

"Как я вспотела!": Раскабаневшая тетя-мотя Голубкина вставила в рот крохотный конец

Физические нагрузки стали даваться Марии Голубкиной нелегко!
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Самооценке прославленной актрисы можно только позавидовать! Пока ее коллеги по творческому цеху идут на процедуры красоты, накладывают фильтры, в общем, всеми силами молодятся, Мария Голубкина на этот счет не заморачивается: выкладывает свое не идеальное тело в купальнике, а еще щеголяет по городу без макияжа и в простой одежде как тетя-мотя.

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 Мария Андреевна Голубкина

Мария Андреевна Голубкина Актриса

Звезде театра и кино частенько выходит в прямой эфир, чтобы пообщаться с фанатами. На днях она пожаловалась им на то, что поиск новеньких кроссовок дается ей с трудом – цены высокие, а модели не очень. А ведь обувь нужна была ей для очень важного занятия. Но, к счастью, с заданием актриса справилась и все же купила себе кроссовки.

Накануне фанаты наконец-то узнали, зачем Марии Голубкиной так срочно понадобился спортивный атрибут: в одном из последних эфиров она призналась народу в том, что решила начать заниматься фитнесом: явно раскабаневшей за последние годы актрисе, как передает Пятый канал, стало не хватать физических нагрузок. Вот она наконец-то и доставила свое тело в зал.

На связь с поклонниками наследница Андрея Миронова вышла, как всегда, не заморачиваясь насчет своего внешнего вида: ее лицо покрыто влагой после тяжелых нагрузок, а ее волосы собраны в небрежный хвост.

"Я решила выйти в эфир, чтобы похвастаться, как я вспотела!" – заявила Мария Голубкина, вставив в рот крохотный конец бутылки, чтобы освежиться после тренировки.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Мария Голубкина. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 14 октября 2022, 09:06 Источник: Соцсети • Требует проверки
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