"Жадность нас погубит": мошенники обманули дизайнера одежды Юлию Гагуа

Очень популярным стало работать с Байер-сервисами. Это сервисы-посредники, которые предоставляют услугу “Помощь при покупке”. При работе с такими сервисами покупатель оставляет на сайте ссылки на товары, которые ему необходимы, а сервис их выкупает и доставляет покупателю. Но, к сожалению, мошенники пользуются любыми возможностями, чтобы обмануть клиента. Известная бизнес-вумен, дизайнер одежды Юлия Гагуа оказалась в числе тех, кто может пожаловаться на недобросовестных байеров.



Юлия рассказала, что познакомилась с байером из Италии в социальных сетях в апреле 2022 года. По словам пострадавшей, ее визави в социальных сетях выступает в качестве бренда buyer_roma_it.





"Она позиционирует себя как человек, который переехал из Москвы в Италию. В Москве она ранее занималась наращивание волос и теперь решила работать байером. По ее словам, она имеет итальянское и российское гражданство. Я работала с проверенными байерами и не знала никаких проблем. Но в случае с этой женщиной меня подкупила стоимость услуг, которая была в разы меньше. Я неоднократно заказывала через неё одежду. Но в каждом случае доставка приходила либо с задержкой, либо оказывалась некачественной и без упаковки", — поведала дизайнер.





По словам специалиста, она неоднократно зарекалась, что не будет связываться с таким человеком. "Но как говорится: "жадность нас погубит"! Недавно я заказала у нее сапоги. По итогу— ни сапог, ни денег. До сих пор история с возвратом денег длится уже более трех недель", — посетовала она.





Гагуа считает, что она не единственный клиент, который переводит деньги, надеясь получить товар и не получает его по разным причинам. "По моему мнению, такие люди не могут оказывать подобные услуги. Клиенты как я должны быть предупреждены и вооружены. Поэтому считаю, что этой истории нужно предать огласку и предупредить клиентов о таких недобросовестных людях. Люди должны получать товар в срок или же гарантированно получать назад деньги", — предостерегла людей Юлия.