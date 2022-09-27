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Россиян предупредили о росте мошенничества на рынке недвижимости

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Россиян предупредили о росте мошенничества на рынке недвижимости

Мошенники сегодня предлагают доверчивым согражданам приобрести или снять квартиру с нереально большой скидкой.
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На фоне мировой экономической нестабильности на отечественном рынке недвижимости тоже сложилась нестабильная ситуация. Изначально потерявшие в цене дома и квартиры сейчас отыгрывают назад. С ростом стоимости жилья в России могут активизироваться и профильные мошенники.

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Об этом рассказал эксперт по недвижимости Сергей Зайцев. Он отметил в интервью газете "Известия", что недобросовестные граждане могут лишить потенциальных покупателей или арендаторов жилья части денежных средств.

По словам представителя компании "Этажи", мошенники сегодня предлагают доверчивым согражданам приобрести или снять квартиру с нереально большой скидкой. Некоторые люди ведутся на уловки преступников.

Желающим сэкономить на сделке с недвижимостью предлагается перечислить определенную сумму для бронирования жилья, либо для организации просмотра квартиры. Разумеется, сразу после получения денег аферисты перестают выходить на связь.

Эксперт призвал россиян не доверять объявлениям со значительными дисконтами, а также рассказам потенциальных мошенников. К примеру, они могу объяснять огромную скидку стремлением быстро переехать.

По словам специалиста, гражданам следует учитывать риски при покупке или аренде недвижимости. Так, на дом могут быть наложены судебные ограничения. Он также призвал покупателей тщательно проверять и сверять документы при оформлении сделок.

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 27 сентября 2022, 11:00 Источник: Известия ✓ Надежный источник

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