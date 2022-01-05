Анастасия Стоцкая представила детям нового "папу"

Артистка долгое время скрывала развод с мужем.

Вокалистка Анастасия Стоцкая уже два года находится в статусе свободной женщины. Знаменитость развелась с Сергеем Абгаряном в 2019 году, однако о переменах в личной жизни сообщила относительно недавно.

Ходили слухи, что теперь знаменитость встречается с Александром Казьминым, с которым делит сцену в мюзикле "Шахматы". Артисты сами спровоцировали появление сплетен, отправившись на совместный отдых на Мальдивы.

Официально пара подтвердила роман, когда появилась на ледовом шоу "Лебединое озеро" Татьяны Навки. Оказалось, отношения Анастасии и Александра более чем серьезные – артист уже познакомился с детьми Стоцкой от прошлых отношений – 10-летним Александром и Верой, которой уже четыре года.

Накануне Анастасия Стоцкая поделилась трогательными семейными кадрами. Артистка и ее наследники запечатлены с новым "папой". В кадре Казьмин нежно целует Стоцкую в щеку.

В подписи к публикации Анастасия призналась, что крайне редко впускает в свою жизнь новых людей. Любые отношения, отметила артистка, в ее случае проходят проверку временем. Стоцкая хочет, чтобы в будущем она как можно реже сталкивалась с разочарованиями.