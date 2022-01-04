Светлана Бондарчук откровенно о разводе с режиссером: Мы перешли грань

Модель, телеведущая, бывшая жена режиссера Федора Бондарчука Светлана Бондарчук ответила на вопросы поклонников.

На днях на своем ютуб-канале Светлана Бондарчук опубликовала видео, в котором порассуждала на многие темы, интересующие ее зрителей. Например, модель говорила о разводе, поскольку поклонники поинтересовались, в каких отношениях она находится с бывшим мужем Федором.

Бондарчук рассказала, что экс-супруг остается для нее другом. У Светланы и Федора двое детей – 30-летний Сергей и 23-летняя Варвара. Телеведущая призналась, что с уважением относится к режиссеру. По ее мнению, очень важно сохранять такие чувства к бывшему возлюбленному.

Говоря о причине развода, Светлана отметила: в этой истории не было третьего. Так Бондарчук опровергла слухи о том, что именно Паулина Андреева (нынешняя супруга режиссера) разрушила 25-летний брак двух знаменитостей. Модель объяснила, что в какой-то момент она и Федор "перешли грань", когда необходимо было сохранить семью.

Кстати, в этом же видео Светлана Бондарчук призналась, что очень болезненной для нее остается тема дочери. Напомним, когда Варвара была ребенком, у нее диагностировали ДЦП. Модель растила наследницу вдали от любопытных глаз. Как сейчас живет особенная дочь манекенщицы, ранее писали "Дни.ру".