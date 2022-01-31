Интрига раскрыта: названы имена наставников нового сезона "Голос. Дети"

В преддверии начала сезона Первый канал раскрыл интригу и обнародовал имена тех, кто займет заветные красные кресла. В число наставников попала Полина Гагарина, Василий Вакуленко, известный как рэпер Баста, и Егор Крид – с этими артистами поклонники детского "Голоса" уже встречались прежде.
Опытным музыкантам предстоит прослушать более сотни жаждущих победы претендентов, которые приедут из самых разных уголков России, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья. Каждый наставник должен будет отобрать для своей команды 15 участников, и это будет непростой выбор, так как все конкурсанты очень талантливы.
Как и прежде бессменным ведущим проекта останется Дмитрий Нагиев. Пару харизматичному шоумену составит актриса Агата Муцениеце, которой предстоит подбадривать конкурсантов перед выходом на сцену.
Восьмой сезон проекта "Голос.Дети" завершился в мае прошлого года. Победителем шоу стал юный вокалист Владислав Тюкин, наставницей которого была Светлана Лобода. Лучшим наставником прошлого сезона был выбран рэпер Баста.
Напомним, что несколько лет назад проект "Голос. Дети" оказался в центре скандала после того, как победу одержала дочь Алсу – Микелла Абрамова. Родителей победительницы тогда обвинили в накрутке голосов. После система выбора победителей подверглась изменениям.