"Глаза, как у рыбы, никаких чувств": Наргиз приложили из-за песни Градского

Пользователи сети осудили Наргиз за исполнение песни Градского.

Недавно умер певец и композитор Александр Градский. Чтобы почтить память музыканта, Наргиз исполнила его хит "Как молоды мы были". Эта песня долгие годы была визитной карточкой покойного исполнителя.

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Телеканал "Звезда" устраивал новогодний вечер, куда были приглашены многие звезды отечественного шоу-бизнеса. В их числе оказалась и Закирова, которая исполнила композицию Градского на свой лад.

По мнению многих фанатов, пение Наргиз было великолепным. Они похвалили ее за проникновенное выступление. "Нет таких песен, которые не смогла бы спеть Наргиз. Так чувствовать музыку может не каждый исполнитель. Браво!!!", "Браво, Наргиз, супер, до слез", "Супер, Наргиз, вы молодец, я вас очень уважаю", "Спасибо, очень искреннее и трогательное исполнение", "Без слов", "Наргиз, вы просто чудо! Как же повезло нам, что у нас есть возможность слышать вашу душу, чувствовать ваш глубокий мир!, "Очень достойно", – написали поклонники.

Однако некоторым не понравилось пение звезды. Хейтеры посчитали, что Наргиз далеко до Градского, а потому она не имеет право исполнять его композиции. "Песня для серьезных исполнителей, не для понтов", "Спела, как смогла, Бог с ней, с этой изуродованной жизнью пожилой женщиной. Смотреть на нее больно", "Она не чувствует этот текст. И голос у нее уже не тот", "Всмотритесь в глаза, как у рыбы, никаких чувств, не выражают ничего!", – отметили недоброжелатели.