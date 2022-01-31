Отсидевший брат Аниты Цой рассказал о причинах разлада с сестрой: Нужно было лечить

Анита Цой отказалась помогать родственникам в тяжелый момент.

Не все знали, но у Аниты Цой есть сводный брат Алексей, с которым она не общается. Недавно он пришел на программу "Звезды сошлись" и рассказал о причинах разлада с популярной артисткой.

Как оказалось, прошлое молодого человека было мрачным. Так, он сперва увлекся запрещенными веществами, а затем и вовсе угодил в тюрьму. Чтобы помочь сыну, его мать связалась с Анитой и попросила как-то пособить. Исполнительница же отказала в содействии. "Она сказала, что нужно было лечить раньше", – заявила мачеха певицы. Именно поэтому родственники больше не общаются.

Стоит отметить, что сам Алексей не держит зла на звездную сестру. По его мнению, она не была обязана решать его проблемы. В 2019 году молодой человек освободился из места заключения и теперь проходит лечение. Он отметил, что уже около шести месяцев ничего не принимает. Жизнь его постепенно налаживается. Так, он смог найти работу в курьерской службе.

Напомним, что сама Анита Цой крайне редко упоминала о брате. В одном из интервью она обмолвилась, что в проблемах Алексея виноват их общий отец. Певица считает, что все плохое произошло из-за того, что родитель уделял мало внимания наследнику. К слову, помириться родственники так и не смогли, поскольку отец исполнительницы умер. Причем об этом Анита узнала только после похорон.