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Шоу-бизнес
"Почему должны любить бедных?": Гузеева облила помоями нищий народ

"Почему должны любить бедных?": Гузеева облила помоями нищий народ

Лариса Гузеева любит эпатировать общественность своими заявлениями. На сей раз телесваха обрушилась на женихов, у которых нет ничего за душой.
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В свежем выпуске программы "Давай поженимся!" Первого канала ведущая возмутила россиян неоднозначным высказыванием. Лариса Гузеева сделала жесткое заявление, ища невесту для 34-летнего жениха Давида из США.

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Лариса Андреевна Гузеева

Лариса Андреевна Гузеева актриса театра и кино, телеведущая

Участником шоу стал миллионер, специалист в IT-технологиях. Мужчина переживает из-за того, что женщины полюбят не его, а деньги. Давид признался, что уже имел негативный опыт с русской девушкой, которая лишь "качала из него деньги".

Лариса Гузеева в ответ сделала неожиданное заявление. Она отметила, что деньги – э то заслуга Давида и его труд. По мнению телеведущей, ему не стоит из-за этого переживать. "А почему красивые девушки должны любить бедных? А за что их любить?", — высказалась актриса.

Россиян слова ведущей вывели из себя. Они принялись обсуждать заявление звезды экрана. Некоторые посчитали, что она просто облила помоями нищих. Многие упрекнули Ларису Гузееву за то, что она ставит материальные блага выше чувств.

Напомним, ранее знаменитость высказалась на тему секса в отношениях. 62-летняя артистка уверена, что телесная близость относится к одной из основополагающих вещей, без которой отношения взрослых людей нельзя считать полноценными. Отношения без интима она назвала детским садом.

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Лариса Гузеева. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/globallookpress.com
Автор: 30 января 2022, 13:59 Источник: "Давай поженимся!" Первый канал ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Куда делась красота: Лариса Гузеева сильно изменилась

комментарии

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Гузя-главхабалка всея Руси!Ммррааззоота - с консистенцией тела типо ХОЛОДЕЦ!Жирная хабалистая свинья только и делает,что жрёт на каждой передаче!Противно смотреть на твой рыхлый еееббааллььнник.Недавно чуть не сдохла от ковида и опять строит из себя крутую эскортницу!Смерть всех уровняет!И ботексных с баблом и нормальных без бабла Истинно!
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