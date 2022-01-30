"Почему должны любить бедных?": Гузеева облила помоями нищий народ

В свежем выпуске программы "Давай поженимся!" Первого канала ведущая возмутила россиян неоднозначным высказыванием. Лариса Гузеева сделала жесткое заявление, ища невесту для 34-летнего жениха Давида из США.
Участником шоу стал миллионер, специалист в IT-технологиях. Мужчина переживает из-за того, что женщины полюбят не его, а деньги. Давид признался, что уже имел негативный опыт с русской девушкой, которая лишь "качала из него деньги".
Лариса Гузеева в ответ сделала неожиданное заявление. Она отметила, что деньги – э то заслуга Давида и его труд. По мнению телеведущей, ему не стоит из-за этого переживать. "А почему красивые девушки должны любить бедных? А за что их любить?", — высказалась актриса.
Россиян слова ведущей вывели из себя. Они принялись обсуждать заявление звезды экрана. Некоторые посчитали, что она просто облила помоями нищих. Многие упрекнули Ларису Гузееву за то, что она ставит материальные блага выше чувств.
Напомним, ранее знаменитость высказалась на тему секса в отношениях. 62-летняя артистка уверена, что телесная близость относится к одной из основополагающих вещей, без которой отношения взрослых людей нельзя считать полноценными. Отношения без интима она назвала детским садом.