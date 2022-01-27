Страдающая от разлуки Долина публично призналась Пугачевой в любви

Прошедший день рождения натолкнул Ларису Долину на публичное признание, которое не могло не поразить подписчиков.

На своей странице в "Инстаграм" артистка решила рассказать подробности празднования своего дня рождения. Ее лично поздравили многие коллеги по цеху и близкие люди, но с одним человеком, встречи с которым она так долго ждала, вувидеться в праздник не получилось.

Как оказалось, в свой день рождения среди гостей ей хотелось наблюдать Аллу Пугачеву, но вечно занятая заботой о молодом муже и детях Примадонна не явилась на ее праздник, при этом не оставила без внимания артистку: супруга Максима Галкина отправила ей подарок и позвонила по телефону. Их разговор натолкнул звезду сделать откровенное публичное признание.

"Я ее очень люблю, она потрясающий, отзывчивый человек, много сделавший для меня", – написала Долина на своей странице в "Инстаграм".

Она добавила, что последние годы видит Аллу Борисовну с улыбкой на лице, что не может не радовать Долину. То, как Примадонна заботится о детях и муже, вызывает у нее только восхищение.

Ранее Долина смогла поразить подписчиков другим способом: она опубликовала в соцсетях фото без фильтров и макияжа, что вызвало у поклонников разные чувства. Некоторые отметили, что демонстрировать такие явные морщины якобы вовсе не стоит. Другие же пришли в восторг от вида артистки.